Intensifican labores de recolección en cafetales granmense

Ante la posible incidencia de la tormenta tropical Melissa se intensifican las labores de recolección, que se realizan en la actual zafra cafetalera, en la provincia de Granma.

La implementación de medidas preventivas  tiene el objetivo de evitar la pérdida  del  grano maduro y proteger  producciones  de los posibles efectos y mitigar el impacto de este fenómeno climático sobre las zonas rurales.

El plan activado por el Ministerio de la Agricultura  responde al compromiso institucional de salvaguardar la seguridad alimentaria y garantizar la continuidad de las actividades agrícolas y ganaderas,  frente a eventos hidrometeorológicos extremos.

Osvel Cedeño Milanés, director de la Empresa  agroforestal  Batalla de Guisa,  en el  referido municipio,  informó que  tienen más de cuatro mil latas  maduras  en las plantaciones  y que están  incrementando la incorporación de trabajadores habituales, cooperativistas y de  fuerzas de otros sectores en cambio de actividad.

Igualmente, el funcionario dijo que  aceleran  los trabajos  en el proceso de despulpe  y secado  del grano  en los patios  y  aseguran  el  traslado del producto a  lugares seguros.

La cosecha del preciado grano  avanza  favorablemente  en el territorio,  les restan  unas  16 mil latas de café,  para cumplir el plan y estiman los especialistas que  deben crecer en el acopio,  en comparación con la campaña anterior.

