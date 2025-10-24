Intensifican labores de recolección en cafetales granmense

La implementación de medidas preventivas tiene el objetivo de evitar la pérdida del grano maduro y proteger producciones de los posibles efectos y mitigar el impacto de este fenómeno climático sobre las zonas rurales.
El plan activado por el Ministerio de la Agricultura responde al compromiso institucional de salvaguardar la seguridad alimentaria y garantizar la continuidad de las actividades agrícolas y ganaderas, frente a eventos hidrometeorológicos extremos.
Osvel Cedeño Milanés, director de la Empresa agroforestal Batalla de Guisa, en el referido municipio, informó que tienen más de cuatro mil latas maduras en las plantaciones y que están incrementando la incorporación de trabajadores habituales, cooperativistas y de fuerzas de otros sectores en cambio de actividad.
Igualmente, el funcionario dijo que aceleran los trabajos en el proceso de despulpe y secado del grano en los patios y aseguran el traslado del producto a lugares seguros.
La cosecha del preciado grano avanza favorablemente en el territorio, les restan unas 16 mil latas de café, para cumplir el plan y estiman los especialistas que deben crecer en el acopio, en comparación con la campaña anterior.