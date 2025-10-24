Intensifican labores de recolección en cafetales granmense

Ante la posible incidencia de la tormenta tropical Melissa se intensifican las labores de recolección, que se realizan en la actual zafra cafetalera, en la provincia de Granma.

La implementación de medidas preventivas tiene el objetivo de evitar la pérdida del grano maduro y proteger producciones de los posibles efectos y mitigar el impacto de este fenómeno climático sobre las zonas rurales.

El plan activado por el Ministerio de la Agricultura responde al compromiso institucional de salvaguardar la seguridad alimentaria y garantizar la continuidad de las actividades agrícolas y ganaderas, frente a eventos hidrometeorológicos extremos.

Osvel Cedeño Milanés, director de la Empresa agroforestal Batalla de Guisa, en el referido municipio, informó que tienen más de cuatro mil latas maduras en las plantaciones y que están incrementando la incorporación de trabajadores habituales, cooperativistas y de fuerzas de otros sectores en cambio de actividad.

Igualmente, el funcionario dijo que aceleran los trabajos en el proceso de despulpe y secado del grano en los patios y aseguran el traslado del producto a lugares seguros.

La cosecha del preciado grano avanza favorablemente en el territorio, les restan unas 16 mil latas de café, para cumplir el plan y estiman los especialistas que deben crecer en el acopio, en comparación con la campaña anterior.

La Demajagua