Premio Pequeña Pantalla 2025 para Alfredo Brito Álvarez

El realizador y periodista Alfredo Brito Álvarez, reconocido profesional del canal provincial CNCTV Granma, resultó uno de los galardonados con el Premio Pequeña Pantalla 2025, otorgado este jueves en el Memorial José Martí, por el aniversario 75 de la Televisión Cubana (TVC).



Por Luis Carlos Frómeta Agüero

Brito destaca por su amplia trayectoria en el ámbito televisivo, con 28 años de experiencia: fundador del canal granmense, premiado en eventos provinciales y nacionales, dirigió el referido medio y muestra sobrados méritos como realizador audiovisual.

Otros profesionales de reconocido prestigio también fueron reconocidos con este galardón, entre ellos Lizette Vila Espina, Abdiel Bermúdez Bermúdez, Talía González Pérez, Teherán Aguilar Maura, Concepción (Conchi) Pérez Fernández, Vania Hidalgo Bermúdez y Caridad Hernández Ferro.

El Premio Pequeña Pantalla fue establecido en febrero de 2010, en conmemoración del 60 aniversario de la TVC, y se considera el más alto reconocimiento que la institución otorga a aquellos que han demostrado una trayectoria sobresaliente en diferentes canales, telecentros y entidades vinculadas a la producción televisiva.

En 2024, la Televisión Serrana recibió este lauro, de manera institucional, reafirmando la valía de la televisión granmense.

La Demajagua