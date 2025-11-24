Salvan en Holguín a recién nacida con malformación congénita

Un equipo multidisciplinario del Centro Regional de Cirugía Neonatal de Holguín salva la vida de una recién nacida con dos malformaciones digestivas mayores, mediante un procedimiento de alto riesgo y elevado porcentaje de complicaciones quirúrgicas y clínicas.

Yanet Hidalgo Marrero, jefa de servicio de esa institución, adscrita al Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, explica a la ACN que la paciente es una bebé prematura de 32 semanas y mil 462 gramos de peso, con atresia de esófago y una anomalía anorectal, residente en el municipio de Bayamo, provincia de Granma.

Indica que se interviene de urgencia para corregir la atresia esofágica, logrando reparar exitosamente los cabos esofágicos y restablecer la continuidad intestinal para permitir la alimentación oral a través de una sonda.

La especialista señala que queda pendiente, en las próximas horas, enmendar la anormalidad anorectal, que si bien no es menos compleja, posee una fístula que permite a la bebé defecar momentáneamente.

Actualmente, la niña permanece al cuidado de neonatólogos y enfermeras especializadas que contribuyen a mantenerla con vida en espera de la siguiente intervención, resalta Hidalgo Marrero.

Sobre el equipo que realiza el procedimiento, apunta que está integrado por médicos jóvenes entrenados en casos complejos y neonatos de bajo peso, donde resulta un reto desde canalizar una vena hasta intubar la tráquea o reparar el esófago.

El Centro Regional de Cirugía Neonatal de Holguín cuenta, desde hace más de cinco años, con altos índices de supervivencia y atiende a recién nacidos de Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba, Camagüey y la provincia sede, operados en las primeras horas de vida para rectificar diversas malformaciones.

