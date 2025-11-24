Cuba con plata y dos entre los grandes del sub 17 (m) de voleibol

El equipo masculino de Cuba ganó la medalla de plata y con dos jugadores entre los grandes del campeonato continental sub-17 de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), que tuvo por escenario en el polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Según el sitio www.norceca.net, los cubanos, medallistas de bronce en la primera edición de Veracruz 2023, terminaron este domingo con la de plata Reinaldo Márquez como el mejor del servicio del premundial nicaragüense, y Victor Contreras, el segundo más destacado en el ataque.

Precisamente Márquez, con 13 puntos, 10 en el ataque, uno en el bloqueo y dos en el servicio, y Contreras (19/16-0-3) furron los mejores anotadores de Cuba en el partido ante Puerto Rico, al igual que Dalian La O (12/11-1-0).

Los invictos y favoritos puertorriqueños retuvieron el título, al vencer a los discípulos de Lian Sem Estrada, quienes cayeron 1-3 (23-25, 22-25, 25-18 y 22-25, luego de una hora y 50 minutos de accionar sobre la cancha.

El máximo anotador del desafío fue el boricua Elvis González (20/19-0-1), seguido de cerca Contreras, Márquez y La O, en ese orden.

Las estadísticas colectivas reflejan que los puertorriqueños estuvieron mejor en el ataque, 49 tantos por 43, y en el bloqueo (8-5), mientras que los cubanos diminaron en el servicio (10-2) y quedaron iguales en los errores propios (34-34).

Con ese resultado, los pupilos de Estrada mejoraron el bronce conseguido hace dos años, mientras que los boricuas repitieron el título y lograron el único boleto directo en juego para el mundial de esa categoría en Doha, Catar, en 2026.

Ahora Cuba tendrá que esperar por la posibilidad de cupo por la Federación Internacional, pero por la vía de Norceca.

Estados Unidos alcanzó la presea de bronce, al superar 3-2 (25-22, 19-25, 25-18, 21-25 y 18-16) a México, medallasta de plata en la anterior edición.

Costa Rica y Nicaragua quedaron en el quinto y séptimo puestos, al derrotar 3-2 a Barbados y República Dominicana, respectivamente.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.