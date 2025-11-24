Barcelona espléndido, Real Madrid líder por los pelos

Un Barcelona espléndido en su regreso al Camp Nou contrastó con el juego gris del Real Madrid, que sigue hoy por los pelos líder de LaLiga de Fútbol de España.

Por Fausto Triana

Los azulgrana brillaron en su reencuentro con el que será uno de estadios más grandes del mundo, que tendrá aforo de 105 mil espectadores, pero no está techado como el Santiago Bernabéu de los merengues, en esta eterna rivalidad que llega también a las instalaciones deportivas.

En todo caso, goles de Lewandowski, Fermín Lópèz y doblete de Ferrán Torres arrasaron con el Athletic de Bilbao con un 4-0 contundente que permitió a los culés recortar distancias en la tabla con el Real Madrid, ahora apenas a un punto.

Otro resbalón de la “casa blanca” con un entrenador cada vez más cuestionado. Los experimentos de Xabi Alonso no dieron resultados y el conjunto sufrió en demasía para, con el agua al cuello, sacar un empate 2-2 con el aguerrido Elche.

Venía de una igualada con el Rayo Vallecano y un revés en Champions League con el Liverpool. Las cosas siguen en horas bajas para Xabi, con cada vez más presión y sobre todo, malas sensaciones en el nivel de juego del plantel.

Sin pegada en el ataque, salvo algunos destellos de Kylian Mbappé, el Real Madrid resistió a duras penas los embates de un insistente Elche, que logró finalmente su premio con gol del habilidoso Aleix Febas a los 53 minutos.

Vendría el empate a los 78 minutos en un centro al área que remato suavemente de cabeza Jude Bellingham, pero que empujó Dean Huijsen. Sin embargo, el ex canterano madridista Alvaro Rodríguez volvió a poner contra las cuerdas a los merengues, con golazo en jugada individual al borde del área a los 84.

Con angustias, el equipo capitalino logró empatar por intermedio de Bellingham a los 87. Un resultado que acentúa la crisis del técnico, a quien muchos señalan como principal culpable.

La prueba de fuego será frente al Olympiacos griego el miércoles, mientras el Barcelona tendrá un duro escollo en el Chelsea un día antes, todo en Champions. La “casa blanca” enfrentará en Champions al Olympiacos griego el miércoles 26, un choque relativamente con menos presión.

Con lo justo, el Villarreal conservó el tercer puesto del torneo, al imponerse al Mallorca 2-1 y deberá enfrentar al Dortmund en la lid europea este martes.

En tanto, el Atlético Madrid sigue cuarto, tras superar in extremis al Getafe 1-0 con un autogol del rival. Chocará con el Inter de Milán el miércoles en Champions.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959