Cubana Leyanis Pérez toma ventaja en encuesta de Prensa Latina

La campeona mundial cubana de triple salto, Leyanis Pérez, añadió hoy cuatro votos de medios nacionales y toma ventaja en la Encuesta Deportiva de Prensa Latina en el apartado de mejor exponente femenina.

La reina del orbe y de la Liga del Diamante exhibe ocho sufragios tras el respaldo del canal Cubavisión Internacional, los períodicos Granma y Tribuna de La Habana y la emisora Radio Mayarí de Holguín.

En la disputa por el reconocimiento de mejor atleta femenina de Latinoamérica en 2025, la cubana aventaja a la mexicana Andrea Becerra y a la salvadoreña Ivonne Nochez, quienes acumulan un voto.

La carrera por el galardón masculino marcha cerrada tras el voto de Cubavisión Internacional por el clavadista mexicano Osmar Olvera, la nominación del velocista jamaicano Oblique Seville por Granma y Radio Mayarí, y el respaldo de Tribuna de La Habana al lanzador cubano Liván Moinelo. Hasta la fecha, siete deportistas luchan por el reconocimiento entre los hombres con Olvera, Seville, Moinelo y el tenimesista brasileño Hugo Calderano a la cabeza con dos, seguidos por el astro argentino Lionel Messi, el pesista colombiano Yeison López y el marchista brasileño Caio Bonfim, quienes suman una papeleta.

Con el apoyo de Granma y Radio Mayarí, el equipo juvenil de Cuba, monarca mundial en béisbol 5, lidera la porfía en colectivos con cuatro, dos por delante de la selección masculina de fútbol de Argentina.

Este lunes entró en la lucha por el premio a mejor equipo, la selección femenina de voleibol de Brasil, que recibió el voto de Cubavisión Internacional.

La Encuesta Deportiva de Prensa Latina arrancó el pasado viernes y hasta el 22 de diciembre recibirá el voto de medios de todo el mundo para elegir en las tres categorías convocadas: Mejor Deportista Masculino, Mejor Deportista Femenina y Mejor Equipo.

Medios de comunicación de la radio, televisión, prensa escrita, agencias y portales digitales podrán enviar sus selecciones al correo deportes@prensa-latina.cu, desde donde se compilará la votación general.

La versión de este año está dedicada al Centenario del Natalicio del Comandante Fidel Castro, artífice del movimiento deportivo cubano, y a los cinco años del fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, ganador de la Encuesta Deportiva en 1986.

Un día después del plazo de admisión y a través de una conferencia de prensa se darán a conocer los resultados, momento especial para reconocer al recordista de salto de altura, Javier Sotomayor, máximo vencedor cubano del sondeo latinoamericano con cinco.

