Ucrania y EEUU concordaron en gran parte del plan de paz de Trump

Las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos que se reunieron en Ginebra se pusieron de acuerdo sobre la mayor parte de los temas del plan de paz estadounidense, aseguró hoy la agencia ucraniana RBC-Ukraina.

«En las negociaciones llevadas a cabo en Ginebra, las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania lograron concordar la mayoría de los puntos del plan estadounidense, y corregir la mayor parte de los puntos cuestionables», escribió este lunes el medio.

La nota refiere que entre los temas acordados se dijo mencionó el límite de tropas para Ucrania, todo lo concerniente a la central nuclear de Zaporozhie administrada por Rusia, el canje de prisioneros y la repatriación de los ucranianos condenados por la justicia.

Los negociadores estadounidenses y ucranianos, igualmente pactaron no abordar los asuntos relacionados con los territorios y la no incorporación de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La comunicación anunció también el mandatario estadounidense, Donald Trump, podría reunirse con su par ucraniano, Vladimir Zelenski, cuyo mandato como presidente de Ucrania concluyó en mayo de 2024, esta semana o la próxima para mantener conversaciones.

La reunión de las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania tuvo lugar el domingo en Suiza, en medio del gran escándalo de corrupción que salpica al entorno cercano de Zelenski y que le ha costado ya los puestos a dos ministros.

El gobierno estadounidense anunció previamente un plan para una solución negociada del conflicto ucraniano, señalando que no precisaría sus detalles por ahora, ya que el trabajo sigue en curso.

El presidente ruso, Vladimir Putin, comentó el 21 de noviembre que la propuesta estadounidense podría ser la base de una solución política, pero dio a entender que Washington se abstiene de debatirla con Moscú antes de que Kiev dé su consentimiento.

Putin reiteró la disposición de Rusia para negociar, si bien matizó que la situación favorable en el frente también le permite lograr por la fuerza todos los objetivos de la operación militar.

