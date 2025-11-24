Chequea Ramón Pardo Guerra recuperación en municipio Jiguaní

Chequear el avance en las acciones de recuperación en el municipio de Jiguaní en Granma fue el objetivo de la visita del Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y General de División, Ramón Pardo Guerra. Durante el encuentro con las principales autoridades del consejo de defensa provincial y directivos de subgrupos económicos y sociales del territorio se puntualizaron acciones y medidas para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de este y otros territorios de esa región oriental tras el paso del fenómeno meteorológico.