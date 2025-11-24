Participará Zimbabwe en Feria Internacional de La Habana 2025

Según publica la web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la presencia de la nación africana responde a los históricos lazos de amistad y cooperación con la mayor de las Antillas, así como a la voluntad de identificar nuevas áreas para proyectos económicos conjuntos.
La comitiva, confirma la fuente, incluye representantes de los ministerios de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Información, Publicidad y Radiodifusión; y Asuntos de la Mujer, Comunidad y Pequeñas y Medianas Empresas, además de directivos de la Agencia de Promoción de Comercio y la empresa biofarmacéutica BPZ.
De acuerdo con Oscar Pérez Oliva, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, más de medio centenar de países y la Unión Europea confirmaron su asistencia a FIHAV 2025, que contempla el VIII Foro de Inversiones y otros encuentros de alto nivel.