Participará Zimbabwe en Feria Internacional de La Habana 2025

Sheillah Chikomo, viceministra de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Zimbabwe, encabeza la delegación de su país que participará desde este lunes en la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

Según publica la web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la presencia de la nación africana responde a los históricos lazos de amistad y cooperación con la mayor de las Antillas, así como a la voluntad de identificar nuevas áreas para proyectos económicos conjuntos.

La comitiva, confirma la fuente, incluye representantes de los ministerios de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Información, Publicidad y Radiodifusión; y Asuntos de la Mujer, Comunidad y Pequeñas y Medianas Empresas, además de directivos de la Agencia de Promoción de Comercio y la empresa biofarmacéutica BPZ.

De acuerdo con Oscar Pérez Oliva, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, más de medio centenar de países y la Unión Europea confirmaron su asistencia a FIHAV 2025, que contempla el VIII Foro de Inversiones y otros encuentros de alto nivel.

