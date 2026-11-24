La COP31 de Turquía concluye con un fracaso histórico: primera vez que una conferencia climática de la ONU acaba sin acuerdo. La conferencia tendría que haber terminado el viernes, pero las prórrogas no han impedido el fracaso final.

La 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido dada por terminada sin acuerdo final tras el amplio rechazo suscitado por el último borrador de declaración presentado a los países participantes. Es la primera vez que una cumbre climática de la ONU termina sin acuerdo.

“Esta conferencia termina aquí (…). Hemos hecho todo lo que hemos podido. La decisión es de 196 países y vamos a respetar su decisión (…). No habrá más propuestas de texto”, ha explicado el presidente de la Conferencia y ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum, desde Antalia, sede de la COP31, tras varias prórrogas para intentar lograr un acuerdo.

El marco de la conferencia hace que las decisiones se tomen por consenso, lo que otorga en la práctica derecho a veto a cualquiera de los participantes. “Desgraciadamente algunos países se han quedado atascados con una palabra o expresión y han traído otros temas ajenos al clima a las negociaciones, lo que ha impedido avanzar”, ha añadido.

El ministro irlandés de Clima, Darragh O’Brien, ha expresado el rechazo de la UE a la última propuesta, la cuarta, por no hacer alusión a los combustibles fósiles y considerar que no responde a la emergencia climática.

O’Brien ha expresado su “profunda decepción” con el denominado Pacto de Anatolia y ha advertido de que el documento resulta insuficiente ante la necesidad urgente de reducir el calentamiento global. “No está a la altura del momento que vivimos”, ha lamentado en un mensaje publicado en redes sociales.

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En este sentido, ha defendido que la Unión no respaldará un acuerdo que ignore la evidencia científica, la brecha entre los compromisos climáticos y su aplicación efectiva ni las medidas necesarias para recuperar la senda que permita limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Europa no respaldará “una COP que sirva para blanquear la imagen de los combustibles fósiles”, ha recalcado.

El ministro de Medio Ambiente alemán, Carsten Schneider, ha señalado abiertamente a los países petroleros por bloquear el avance pese a que la gran mayoría de países apoyaban un pacto. “Hay quien sigue obteniendo grandes beneficios del petróleo y el gas y no está dispuesto a educir su producción”, ha apuntado.

Para islas Marshall, país amenazado por la subida del nivel del mar, la última propuesta es “la peor respuesta posible” a la crisis climática, mientras que países como China, Pakistán o algunos países africanos se han lamentado por la falta de acuerdo.

Las negociaciones más largas de la historia

En la otra parte, países productores de petróleo como Arabia Saudí y Rusia aspiraban a dar marcha atrás a acuerdos previos para reducir el grado de calentamiento terráqueo.

Las negociaciones de la cumbre en Anatolia se han convertido en la más largas de la historia de las conferencias climáticas –con más de 40 horas de retraso de su plazo oficial de cierre– al superar el registrado en la COP25, celebrada en Madrid en 2019, cuyas conversaciones se prolongaron durante dos días y dos noches adicionales antes de alcanzar un compromiso.

Desde las organizaciones no gubernamentales han lamentado la falta de acuerdo, pero han argumentado que ello no significa necesariamente un fracaso. “Es un indicio de que la mayoría de los países permiten que quienes bloquean el fin de los combustibles fósiles los arrodillen”, ha apuntado el portavoz de Oxfam Jan Kowalzig.

Kowalzig ha reprochado por otra parte a la UE su falta de flexibilidad en el tema del apoyo económico a los países pobres afectados por el cambio climático, lo que habría impedido forjar nuevas alianzas.

Para Ani Dasguputa, de World Resources Institute, la conferencia ha sido “un fracaso de la dirigencia política”. “En un momento en el que la cienca no puede ser más clara, es indefendible que los países no puedan ponerse de acuerdo sobre siquiera mencionar los combustibles fósiles, princpial causante del cambio climático”, ha planteado.

Desde WWF, Manuel Pulgar-Vidal, cree que los gobiernos “han fallado a sus responsabilidades”. “Una vez más muchos han evitado las decisiones más duras, como cómo convertir su compromiso para una transición de los combustibles fósiles en acciones reales”, ha argumentado.

Mohamed Adow, de Power Shift Africa, cree que la COP31 es “la peor COP”. “Los países ricos y los gobiernos contaminantes no pueden seguir viniendo con las manos vacías”, ha planteado.

Nuevas alianzas

Durante la cumbre se han producido nuevas alianzas, como la de los 30 países que han anunciado planes para llegar al consumo cero de combustibles fósiles o los trece países que junto con la UE aspiran a reducir radicalmente el uso de hexafluoruro de azufre o SF6, un potente gas de efecto invernadero utilizado en la red eléctrica.

Decenas de países han apoyado por su parte la propuesta de Turquía de acelerar la electrificación para aumentar la tasa mundial de consumo de energía eléctrica del 23 al 35% para 2035.

Estas propuestas contrastan con anuncios como el del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anfitrión de la conferencia, que informó en la apertura de la cita del hallazgo de dos nuevos yacimientos petroleros y su intención de explotarlos.

También los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping reunidos en Shenzhen acordaron impulsar la produccioón de crudo.

Y la UE anunció el jueves un aplazamiento de dos años de la introducción de una nueva normativa ambiental sobre las emisiones de metano.

(Tomado de diario-red.com)

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