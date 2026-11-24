Un medicamento puede faltar en una farmacia y estar próximo a vencerse en otra. Cruzar los datos de existencias, vencimientos y demanda permitiría organizar su traslado a tiempo. El valor estaría en aprovechar el medicamento y atender al paciente, sin necesidad de vender una base de datos.

A eso apunta la transformación 172, incluida en las 176 Transformaciones Económicas y Sociales anunciadas en Cuba. Reconocer el dato como quinto factor de producción, junto a la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial, supone incorporarlo a las decisiones sobre cómo producir más y aprovechar mejor los recursos del país.

Para que los datos sean útiles, deben ser confiables, suficientes y oportunos. Un inventario de hace tres meses poco ayuda a decidir qué distribuir mañana. Los sistemas tienen que identificar de igual manera los medicamentos y las farmacias, y permitir el intercambio de información. Hacen falta personas preparadas para analizarla, facultades para actuar y protección de la información personal y comercial. Su utilidad se concreta cuando una decisión se lleva a la práctica.

Un dato puede aprovecharse muchas veces sin agotarse. La misma información del tiempo sirve para organizar el riego, orientar la navegación o prepararnos ante un huracán. Compartirla con las debidas garantías permite que el esfuerzo realizado para obtenerla rinda más.

¿Cuánto aporta este factor a la economía? Un estudio publicado por Statistics Canada en 2025 recoge estimaciones para el período 2000–2019: el aumento del capital basado en datos por trabajador contribuyó anualmente con 0,35 puntos porcentuales al crecimiento de la productividad laboral en Estados Unidos, 0,22 en un grupo de nueve países europeos y 0,06 en Canadá. Son estimaciones con diferencias metodológicas, pero se refieren al aporte productivo de los datos. El mismo estudio calculó que, de los 57 000 millones de dólares canadienses invertidos en activos de datos por el sector empresarial canadiense en 2019, 54 000 millones correspondieron a activos producidos dentro de las propias empresas.

No existe una cifra mundial única y comparable que permita afirmar qué porcentaje del PIB generan los datos por sí solos. La OCDE recoge estimaciones de beneficios económicos y sociales potenciales equivalentes a entre el 1 % y el 2,5 % del PIB al mejorar el acceso y el intercambio de datos públicos y privados. Es un potencial estimado, no una participación ya medida en el PIB mundial. El vínculo con la producción es concreto: obtener más alimentos o prestar mejores servicios con los mismos recursos aumenta el valor generado por esas actividades.

China ha llevado esta idea a una política de desarrollo. Su plan «Datos ×» para 2024–2026 promueve aplicaciones en doce ámbitos, desde la industria hasta la salud. Y la política aprobada en 2022 por el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado contempla el uso gratuito, bajo condiciones, de datos públicos para la gestión pública y fines de interés general. El objetivo incluye mejorar la producción y extender los beneficios de la digitalización a la sociedad.

En Cuba, el aprovechamiento tropieza con sistemas aislados y dificultades tecnológicas, organizativas y normativas para intercambiar información, descritas desde 2020 en la Revista Cubana de Transformación Digital. La transformación 164 plantea un marco nacional de interoperabilidad y gobernanza de datos. Llevarlo a la práctica exige conectar los sistemas, acordar reglas comunes y sostener la actualización de los registros.

También hace falta revisar cómo trabajamos con la información. Cuando se recoge sobre todo para rendir un informe, su recorrido suele terminar en la instancia superior. Debe servir también a quien dirige un hospital, organiza el transporte o administra una empresa. Pasar una planilla del papel a la computadora es apenas un primer paso.

Aprovechar el conocimiento para desarrollar las fuerzas productivas y mejorar la vida de la población tiene pleno sentido dentro de un proyecto socialista. Los datos pueden ayudar a planificar mejor y a poner los recursos donde más se necesitan. Empresas estatales, cooperativas, universidades y mipymes pueden contribuir a ese propósito, con reglas claras que protejan a las personas y permitan que los beneficios lleguen al conjunto de la sociedad.

En nuestras condiciones, hacer rendir al máximo lo poco que tenemos es una necesidad diaria. Conocer qué hay, dónde está y cómo se utiliza puede evitar una compra innecesaria o la pérdida de un recurso que costó mucho obtener. Las inversiones siguen haciendo falta; los datos ayudan a decidir cuáles son más urgentes y cómo aprovecharlas mejor.

La ciencia y la innovación, la transformación digital y la comunicación social forman parte de los pilares de la gestión de gobierno. Darles vida exige que el conocimiento que producimos se convierta en capacidad para resolver. Cuba ha invertido durante décadas en formar personas capaces de hacerlo. Poner los datos a trabajar es aprovechar también esa inversión. En un país al que tanto le cuesta conseguir cada recurso, dejar sin uso el conocimiento que permitiría aprovecharlo mejor es un lujo que no podemos permitirnos.

Cubadebate