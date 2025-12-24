En fase de terminación parque solar fotovoltaico en Manzanillo

Con intensidad máxima laboran los más de 400 trabajadores enfrascados en la terminación de un parque solar fotovoltaico (PSF) de 21,87 megawatt (MW) en las afueras de esta ciudad, segunda en importancia de la provincia oriental de Granma.

Regis Fernández Marrero, director del proyecto PSF Las Tapias, en el sitio de igual nombre, declaró a la prensa que el avance del emplazamiento se corresponde con el programa de ejecución.

El propósito del personal a pie de obra es poner a punto cinco de los siete inversores de corriente directa en alterna con que contará el emplazamiento, para su sincronización al Sistema Eléctrico Nacional el día 30 próximo.

Cada uno de los inversores aportará 3.125 MW, precisó Regis Fernández.

A pie de obra ahora están, añadió, fuerzas de la Empresa de Construcción y Montaje, de la filial Copextel y de la Empresa Eléctrica, de Granma, y de Seisa (Empresa de Seguridad Integral S.A. contra incendios) de Santiago de Cuba.

Las Tapias es el cuarto parque solar de 21,87 MW que se instala en Granma.

En el transcurso de 2025 fueron puestos en servicio los de La Sabana, Juan Pérez Dos y Camilo Cienfuegos Gorriarán, en los municipios de Bayamo, Niquero y Río Cauto, en ese orden.

Liván Guevara Valverde, director funcional de inversiones de la Empresa Eléctrica en Granma, subrayó que en el montaje de los tres PSF concluidos las bases de las mesas soportantes de los paneles fueron hincadas.

En el de Las Tapias el anclaje de las estructuras sobre las cuales van las placas solares es en pilarotes de hormigón, debido a que la dureza del terrero impide el empleo de barrenas utilizadas en los otros casos.

La Demajagua