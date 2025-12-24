Lanza India con éxito satélite pesado de comunicaciones

India lanzó hoy de manera exitosa el satélite de comunicaciones BlueBird Block-2, que marcó un avance significativo en sus capacidades de envío al espacio de cargas pesadas.

El satélite forma parte de una constelación de nueva generación diseñada para proporcionar conectividad de banda ancha celular desde el espacio directamente a teléfonos inteligentes estándar, sin necesidad de equipos de usuario especializados, significó ISRO (Organización India de Investigación Espacial).

La misión, denominada LVM3-M6, fortalece aún más la posición del país en el mercado internacional de lanzamientos comerciales, señaló en un mensaje de felicitación a la agencia de investigación Jitendra Singh, ministro de Estado (con cargo independiente) de Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Tierra, así como de Personal, Quejas Públicas, Pensiones, Energía Atómica y Espacio.

Por otra parte, el secretario del Departamento del Espacio y presidente de ISRO, V. Narayanan, anunció que el vehículo de lanzamiento LVM3-M6 funcionó a la perfección e inyectó con precisión el satélite de comunicaciones BlueBird Block-2 en su órbita terrestre baja prevista.

Dijo que este fue el satélite más pesado lanzado desde suelo indio utilizando un lanzador de fabricación nacional y la tercera misión totalmente comercial del LVM3.

Añadió que la misión refleja la fiabilidad excepcional y el rendimiento de clase mundial del vehículo de lanzamiento, situándolo entre los mejores del sector espacial mundial.

Narayanan enfatizó que fue posible con un acuerdo comercial entre NewSpace India Limited y la empresa estadounidense AST SpaceMobile, lo que subraya el creciente papel de la India como proveedor fiable de servicios de lanzamiento para misiones de comunicación globales avanzadas, acotó.

