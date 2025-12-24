Lanza India con éxito satélite pesado de comunicaciones

El satélite forma parte de una constelación de nueva generación diseñada para proporcionar conectividad de banda ancha celular desde el espacio directamente a teléfonos inteligentes estándar, sin necesidad de equipos de usuario especializados, significó ISRO (Organización India de Investigación Espacial).
La misión, denominada LVM3-M6, fortalece aún más la posición del país en el mercado internacional de lanzamientos comerciales, señaló en un mensaje de felicitación a la agencia de investigación Jitendra Singh, ministro de Estado (con cargo independiente) de Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Tierra, así como de Personal, Quejas Públicas, Pensiones, Energía Atómica y Espacio.
Por otra parte, el secretario del Departamento del Espacio y presidente de ISRO, V. Narayanan, anunció que el vehículo de lanzamiento LVM3-M6 funcionó a la perfección e inyectó con precisión el satélite de comunicaciones BlueBird Block-2 en su órbita terrestre baja prevista.
Dijo que este fue el satélite más pesado lanzado desde suelo indio utilizando un lanzador de fabricación nacional y la tercera misión totalmente comercial del LVM3.
Añadió que la misión refleja la fiabilidad excepcional y el rendimiento de clase mundial del vehículo de lanzamiento, situándolo entre los mejores del sector espacial mundial.
Narayanan enfatizó que fue posible con un acuerdo comercial entre NewSpace India Limited y la empresa estadounidense AST SpaceMobile, lo que subraya el creciente papel de la India como proveedor fiable de servicios de lanzamiento para misiones de comunicación globales avanzadas, acotó.