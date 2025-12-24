Seguirán Leannelys Zayas y Yilian Tornés con Diablos Rojos en softbol mexicano

Las granmenses Leannelys Zayas Pérez y Yilian Tornés Vargas seguirán con los Diablos Rojos del México, en la Liga Mexicana de Softbol (LMS), cuya tercera edición arrancará el próximo 22 de enero.

Así lo anunciaron los directivos del club, al revelar los nombres de las jugadoras que iniciarán los entrenamientos en los campos del Alfredo Haro Helú, de la capital azteca, a partir del cercano día 4, bajo las órdenes de Denisse Fuenmayor.

La yarense Zayas y la jiguanisera Tornés integran la columna vertebral de un conjunto, que tratará de retener el título de campeón y, de paso, erigirse como el primero con par de coronas en la corta historia de estas lides.

Leannelys encabezó en el 2025 el casillero de indiscutibles y, en la versión inaugural de 2024, se había alzado con el liderazgo de las bateadoras, en ambas ocasiones como torpedera regular.

Mientras, la jiguanisera Tornés fue una de las tiradoras de mayor protagonismo en los play offs, luego de llegar al elenco como refuerzo en la recta final de la etapa regular, proveniente de Águilas de Veracruz.

Otros clubes ya comenzaron a conformar sus respectivas nóminas y, de acuerdo con lo difundido, en la venidera campaña actuará la también granmense Yarianna López Boza (receptora), quien regresa con Sultanes de Monterrey, después de ausentarse la contienda pasada por cuestiones de salud.

En cuanto a la antesalista Yilian Rondón Velázquez, su continuidad con las Olmecas de Tabasco está en duda, lo cual confirmó a La Demajagua, vía Facebook, desde su natal Manzanillo.

“Lo que me queda es entrenar y seguir con la preparación para los compromisos internacionales con la selección nacional”, comentó, antes de agregar que tampoco ha recibido propuesta de otro contrato.

Como parte de la pretemporada, los Diablos sostendrán juegos de confrontación, los días 16 y 17 de enero, con el Atlanta Smoke, de la Women’s Professional Fastpitch League Championship, de Estados Unidos.

Además, las campeonas vigentes del softbol mexicano femenino prevén enfrentar dos veces a Italia (18 y 19), pero después de que las monarcas de Europa efectúen cuatro partidos con las Bravas de León.

Esos encuentros de las italianas forman parte de la preparación con vistas a la fase de grupos del Campeonato Mundial de 2026 que, entre sus rivales de la llave A, del 16 al 20 de junio, en Praga (República Checa), aparece Cuba.

Otro elenco nacional, el de España, cuarto lugar en el último torneo europeo, también programa varios topes antes del inicio de la III LMS, una confirmación del prestigio que sigue ganando el certamen.

