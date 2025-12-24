Serie Nacional: La batalla por la postemporada alcanza su clímax

Industriales de La Habana, Cazadores de Artemisa y Gallos de Sancti Spíritus saldrán al terreno este miércoles en busca de una victoria más para llegar a 42 y asegurar su presencia en la próxima instancia del campeonato.
Mientras, Leñadores de Las Tunas, Cocodrilos de Matanzas y Cachorros de Holguín, ya con el pasaje sellado, mantienen encendida la pugna por ubicarse entre los dos primeros lugares de la tabla, condición que garantiza el acceso directo a la venidera Liga Élite.
También clasificados, los Huracanes de Mayabeque intentarán mejorar su posición en esta recta final y hoy recibirán a los Gallos espirituanos en el estadio Nelson Fernández, en duelo con implicaciones directas en el ordenamiento general.
Ayer, los Leñadores consolidaron su liderazgo al vencer 8-2 a los Indios de Guantánamo, sumando su victoria número 47 y quedando a un triunfo de asegurar su pase directo a la próxima Liga Élite.
Yosvani Alarcón brilló con jonrón y dos impulsadas, mientras Yudier Rondón aportó tres dobles y tres carreras remolcadas. El crédito fue para Yosbel Cancino (5.1 innings), con salvamento de Alberto Pablo Civil; Enyer Fernández cargó con la derrota.
Los Cachorros superaron 3-2 a los Tigres de Ciego de Ávila, manteniéndose firmes en la pelea por los primeros puestos. Yusmel Velázquez lanzó cinco innings permitiendo solo una carrera, y Frank Navarro aseguró la victoria al lanzar dos entradas sin permitir libertades.
Industriales se acercó a su clasificación al vencer 8-1 a los Alazanes de Granma, con Dayron Miranda, Ariel Sánchez y Ángel Alfredo Hechavarría como protagonistas ofensivos. Carlos Manuel Cuesta se llevó la victoria con ocho capítulos permitiendo solo cuatro hits.
Los Leopardos de Villa Clara derrotaron 4-2 a los Vegueros de Pinar del Río gracias a los dos cuadrangulares de Yoasnier Pérez y al relevo efectivo de Carlos Quesada.
Por su parte, los Cazadores de Artemisa vencieron 6-3 a los Elefantes de Cienfuegos con un racimo de cinco carreras en el sexto capítulo, y el protagonismo de Marlon Rodríguez, quien conectó un jonrón con dos hombres en base. Geonel Gutiérrez firmó la victoria, mientras Hermes González cargó con la derrota.