Serie Nacional: La batalla por la postemporada alcanza su clímax

La batalla por la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol alcanza hoy su clímax, en una jornada crucial donde tres equipos podrían conseguir oficialmente sus boletos de acceso.

Industriales de La Habana, Cazadores de Artemisa y Gallos de Sancti Spíritus saldrán al terreno este miércoles en busca de una victoria más para llegar a 42 y asegurar su presencia en la próxima instancia del campeonato.

Mientras, Leñadores de Las Tunas, Cocodrilos de Matanzas y Cachorros de Holguín, ya con el pasaje sellado, mantienen encendida la pugna por ubicarse entre los dos primeros lugares de la tabla, condición que garantiza el acceso directo a la venidera Liga Élite.

También clasificados, los Huracanes de Mayabeque intentarán mejorar su posición en esta recta final y hoy recibirán a los Gallos espirituanos en el estadio Nelson Fernández, en duelo con implicaciones directas en el ordenamiento general.

Ayer, los Leñadores consolidaron su liderazgo al vencer 8-2 a los Indios de Guantánamo, sumando su victoria número 47 y quedando a un triunfo de asegurar su pase directo a la próxima Liga Élite.

Yosvani Alarcón brilló con jonrón y dos impulsadas, mientras Yudier Rondón aportó tres dobles y tres carreras remolcadas. El crédito fue para Yosbel Cancino (5.1 innings), con salvamento de Alberto Pablo Civil; Enyer Fernández cargó con la derrota.

Los Cachorros superaron 3-2 a los Tigres de Ciego de Ávila, manteniéndose firmes en la pelea por los primeros puestos. Yusmel Velázquez lanzó cinco innings permitiendo solo una carrera, y Frank Navarro aseguró la victoria al lanzar dos entradas sin permitir libertades.

Industriales se acercó a su clasificación al vencer 8-1 a los Alazanes de Granma, con Dayron Miranda, Ariel Sánchez y Ángel Alfredo Hechavarría como protagonistas ofensivos. Carlos Manuel Cuesta se llevó la victoria con ocho capítulos permitiendo solo cuatro hits.

Los Leopardos de Villa Clara derrotaron 4-2 a los Vegueros de Pinar del Río gracias a los dos cuadrangulares de Yoasnier Pérez y al relevo efectivo de Carlos Quesada.

Por su parte, los Cazadores de Artemisa vencieron 6-3 a los Elefantes de Cienfuegos con un racimo de cinco carreras en el sexto capítulo, y el protagonismo de Marlon Rodríguez, quien conectó un jonrón con dos hombres en base. Geonel Gutiérrez firmó la victoria, mientras Hermes González cargó con la derrota.

