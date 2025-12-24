Distribución de gas licuado en Granma afectada por devolución tardía de cilindros

La entrega tardía de cilindros vacíos de gas licuado afecta la cadena de suministro en Granma, según informó la División Territorial de Combustibles. El atraso en la devolución reduce las oportunidades de carga del producto. La empresa solicita a los clientes acudir al punto de venta antes de las 10:00 a.m. para entregar los cilindros vacíos.

Piden la colaboración de los clientes para asegurar el gas licuado de petróleo en la provincia de Granma

La entrega tardía de cilindros vacíos de gas licuado de petróleo afecta la cadena de suministro en la provincia de Granma, informó la Unidad Empresarial de Base Comercializadora de Combustibles, División Territorial Granma.

El atraso en la devolución de los cilindros provoca la pérdida de oportunidades de carga del producto en Santiago de Cuba y reduce la cantidad destinada a la provincia.

Es válido precisar que esta situación solo ocurre cuando existe disponibilidad de gas licuado de petróleo en la entidad suministradora

La empresa solicita a los clientes acudir al punto de venta correspondiente antes de las 10:00 a.m. para entregar el cilindro vacío. En algunos casos, los usuarios regresan más tarde para comprar el producto, una vez que llega al punto de venta.

Durante el año, la distribución de gas licuado de petróleo presenta afectaciones por la falta de inventarios y disponibilidad del producto .

Esta situación impacta de forma directa a la población y limita el uso del GLP para la elaboración de alimentos, una de las quejas más frecuentes de los usuarios, en medio de la actual crisis energética que enfrenta el país.

La distribución liberada de gas licuado de petróleo en Granma incluye a los municipios de Bayamo, Cauto Cristo, Manzanillo y Jiguaní.

