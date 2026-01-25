Díaz-Canel en Día Nacional de la Defensa: “Cuando nosotros nos hemos unido, la historia ha demostrado que siempre hemos logrado victoria”

Este sábado en la mañana el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presenció ejercicios de combate en defensa del país, y pudo valorar –en el Día Nacional de la Defensa- cómo marcha la cohesión entre diferentes tipos de componentes del sistema defensivo territorial. “La mejor manera de evitar una agresión es que el […]

Este sábado en la mañana el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presenció ejercicios de combate en defensa del país, y pudo valorar –en el Día Nacional de la Defensa- cómo marcha la cohesión entre diferentes tipos de componentes del sistema defensivo territorial.



“La mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo tenga que calcular cuál sería el precio de agredir a nuestro país. Y eso tiene que ver mucho con la preparación que tengamos para este tipo de acciones militares”.

Así expresó, en la mañana de este sábado, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mientras iniciaba una jornada para constatar ejercicios combativos en el Día Nacional de la Defensa.



El primer momento en el cual estuvo presente el dignatario fue un ejercicio táctico demostrativo en la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa “Rescate de Sanguily”, en el cual el Jefe de Estado estuvo acompañado por el General de Cuerpo de Ejército y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera; por el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y Jefe del Estado Mayor General de las FAR -ambos, miembros del Buró Político-; así como por el General de Cuerpo de Ejército y viceministro de las FAR, Joaquín Quintas Solá, entre otros jefes de las Fuerzas Armadas.



Al término del Ejercicio, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional felicitó a los combatientes. Y enunció: “Esto cobra una importancia relevante en los momentos actuales”. Lo dijo en alusión a los cambios que ha vivido el mundo a partir de la madrugada del tres de enero, “a partir de toda la ofensiva hegemónica que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos”.

El primer momento en el cual estuvo presente el dignatario fue un ejercicio táctico demostrativo en la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa “Rescate de Sanguily”, en el cual el Jefe de Estado estuvo acompañado por el General de Cuerpo de Ejército y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera; por el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y Jefe del Estado Mayor General de las FAR -ambos, miembros del Buró Político-; así como por el General de Cuerpo de Ejército y viceministro de las FAR, Joaquín Quintas Solá, entre otros jefes de las Fuerzas Armadas.



Al término del Ejercicio, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional felicitó a los combatientes. Y enunció: “Esto cobra una importancia relevante en los momentos actuales”. Lo dijo en alusión a los cambios que ha vivido el mundo a partir de la madrugada del tres de enero, “a partir de toda la ofensiva hegemónica que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos”.

El primer momento en el cual estuvo presente el dignatario fue un ejercicio táctico demostrativo en la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa “Rescate de Sanguily”, en el cual el Jefe de Estado estuvo acompañado por el General de Cuerpo de Ejército y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera; por el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y Jefe del Estado Mayor General de las FAR -ambos, miembros del Buró Político-; así como por el General de Cuerpo de Ejército y viceministro de las FAR, Joaquín Quintas Solá, entre otros jefes de las Fuerzas Armadas.



Al término del Ejercicio, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional felicitó a los combatientes. Y enunció: “Esto cobra una importancia relevante en los momentos actuales”. Lo dijo en alusión a los cambios que ha vivido el mundo a partir de la madrugada del tres de enero, “a partir de toda la ofensiva hegemónica que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos”.

Díaz-Canel Bermúdez destacó “el éxito que ha tenido la realización de este Ejercicio”; y por tal razón felicitó a los jefes, a los oficiales que lo organizaron, “y a todos nuestros combatientes, tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias como de las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Producción y Defensa, por los niveles de preparación que han mostrado”.



Después, en la Gran Unidad de Tanques, Díaz-Canel Bermúdez apreció la ejecutoria de estudiantes universitarios en prácticas de tiros, quienes están reforzando habilidades en el arme y desarme del fusil, en el empleo de minas, y en el ejercicio de otras acciones de combate. A ellos, el dignatario resaltó:



“Para nosotros es muy importante este nivel de preparación que ustedes están desarrollando en estos tiempos, porque tenemos que prepararnos de verdad”, dijo el Jefe de Estado, quien subrayó la idea de que “la mejor manera de evitar una agresión, como siempre nos han alertado Fidel y Raúl, es estar preparado para la defensa”.

A los universitarios también comentó sobre el significado que tiene la disposición de ellos, en tanto constituye una expresión “de apoyo a la Revolución”. El mandatario preguntó a los jóvenes si han sentido que aprovecharon bien estas horas, y si todo lo practicado se ha hecho con calidad.



Desde el grupo una muchacha recalcó: “¡Aquí no se rinde nadie!”. Y otra vez emergió la expresión colectiva de “¡Patria o muerte! ¡Venceremos!”; el entrañable “¡Aquí no se rinde nadie!”; y un “¡Hasta la victoria siempre!”. En todas las universidades de Cuba, los futuros profesionales vivirán experiencias de preparación como la de este sábado.



El siguiente punto en el itinerario fue una unidad de la defensa antiaérea. Allí, el Jefe de Estado conoció detalles sobre las condiciones de vida de los combatientes; corroboró el excelente estado de la técnica de combate; y pudo presenciar demostraciones en el terreno, de qué harían las fuerzas cubanas en caso de un ataque enemigo.



Cubadebate