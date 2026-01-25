La Original de Manzanillo actuará en Jazz Plaza 2026

Este domingo, 25 de enero, la Original de Manzanillo marcará su presencia en el parque Calixto García, una de las locaciones más icónicas de Holguín, durante la 41 edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2026, evento que se consolida como uno de los más importantes en el calendario musical cubano y latinoamericano.

El Festival, que se lleva a cabo en varias provincias del país, abrirá sus puertas a la Súper charanga de Cuba, con un espectáculo vibrante para cautivar tanto al público local, como a los visitantes .

El Jazz Plaza 2026 reunirá a destacados músicos cubanos y artistas extranjeros, creando un espacio de intercambio cultural y celebración musical. Entre los participantes, se espera la actuación de renombrados exponentes del jazz que aportarán su visión y creatividad a este festival.

La iniciativa busca promover no solo el jazz, también otras corrientes musicales, reforzando la importancia de la música como puente entre diferentes culturas.

Los organizadores han dispuesto diversas actividades y talleres a lo largo del festival, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia completa que reafirma su compromiso de seguir siendo un referente en el panorama musical, no solo en Cuba, sino a nivel mundial.

La Demajagua