El canciller de Irán, Abás Araghchi, criticó a Volodímir Zelenski por instar a una intervención extranjera contra el país persa durante su discurso en Davos, destacando la dependencia total del Ejército ucraniano de ayuda extranjera y mercenarios.

“El mundo ya está harto de los payasos confusos, señor Zelenski. A diferencia de su Ejército, respaldado por potencias extranjeras e infestado de mercenarios, los iraníes sabemos defendernos y no necesitamos suplicar ayuda a los extranjeros”, escribió el jefe de la diplomacia iraní.

Araghchi también acusó a Zelenski de hipocresía, quien según sus palabras está robando a los contribuyentes estadounidenses y europeos para “llenar los bolsillos de sus generales corruptos”, al tiempo que insta a una agresión ilegal contra Irán en violación de la Carta de la ONU a la que él mismo alude en el contexto del conflicto ruso-ucraniano.

(Tomado de Sputnik)

Cubadebate