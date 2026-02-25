Dos mujeres sin edad cuando ruedan

«Los años no pasan por gusto», sentencia una conocida frase popular. Parece una ley de piedra, mucho más en el ciclismo, tan exigente para el físico y en la que todos los los pedalistas escriben sus historias desde la épica.

Sin embargo, dos grandes exponentes de esa práctica en Cuba pedalean sin mirar angustiadas el calendario. Sobre las pistas y las calles sus nombres aún relucen, mientras sus bicicletas ruedan: la artemiseña Marlies Mejías y la granmense Arlenis Sierra.

Sus fechas de nacimiento delatan la misma edad, 33 años –nacieron separadas únicamente por 22 días–, pero si solo nos guiáramos por sus desempeños competitivos resultaría difícil adivinarla.

Vale resaltar la forma mostrada por ellas en estos casi dos meses de 2026. El pasado fin de semana brillaron, la occidental en el Velódromo chileno de Peñalolén y la oriental en las carreteras españolas.

La primera de ellas finalizó con dos platas, un bronce y un quinto lugar en el Campeonato Panamericano Élite de Ciclismo de Pista, conseguidos en los eventos del scratch, la eliminación, la prueba por puntos y el ómnium, en ese orden.

Garantizó el derecho de intervenir en las Copas del Mundo del presente curso, clasificatorias para su ansiado regreso a los Juegos Olímpicos, tras finalizar con diploma en Londres-2012 y Río-2016.

Entre tanto, Arlenis, del equipo Movistar, alcanzó este domingo su primer podio en la temporada de regreso, luego de la maternidad. Apretó en un sprint para finalizar segunda en el iv Clásico de Almería, con el mismo crono (3:11.47 horas) de la italiana Federica Venturelli, flamante monarca europea Sub-23 contrarreloj y perteneciente al UAE Team ADQ.

Con este desempeño, la manzanillera sumó 170 puntos al ranking del circuito WorldTour de la Unión Ciclista Internacional y superó el cuarto puesto de tres años atrás en el trazado.

Constituye su tercera aparición del 2026. Las unidades acumuladas cuentan para buscar asistir al Mundial de Ruta en Montreal, Canadá, previsto en septiembre, así como a la cita de Los Ángeles.

Arlenis está adornada por lauros como el quinto y sexto puesto en justas planetarias, el bicampeonato de la ruta panamericana, la corona centroamericana de ese evento, la contrarreloj y otras especialidades. Marlies posee ocho títulos a ese nivel regional, y preseas en lides múltiples continentales.

Sus vidas nos muestran grandes historias y se abren como las mayores esperanzas hacia el futuro cercano, que tiene en Santo Domingo su primera parada.

