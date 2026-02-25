Presidente de Etiopía abordó tema palestino con homólogo de Israel

El presidente de Etiopía, Taye Atske-Selassie, recibió hoy a su homólogo de Israel, Isaac Herzong, con quien abordó temas bilaterales y la solución de los dos Estados para el camino hacia la paz del pueblo palestino.

Según la Oficina del mandatario etíope, ambas partes conversaron sobre los lazos históricos entre ambos países y las contribuciones de la comunidad Beta Israel.

“El presidente Taye reafirmó la solución de dos Estados como el camino hacia la paz y la prosperidad para los pueblos de Israel y Palestina”, subrayó la publicación en la red social X.

Con anterioridad, Herzong dialogó con el primer ministro Abiy Ahmed sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral y otros temas de interés mutuo.

“Hoy recibí al Presidente @Isaac_Herzog de Israel para mantener conversaciones productivas durante su visita oficial. Analizamos las relaciones entre Etiopía e Israel y consideramos maneras de mejorar la colaboración en áreas de interés mutuo”, escribió Ahmed en la misma plataforma digital.

El gobernante israelí llegó este miércoles a Addis Abeba para una visita oficial destinada a fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Bole fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores etíope, Gedion Timothewos, y el titular de Estado de la Cancillería, Berhanu Tsegaye.

Con posterioridad, visitó el Museo Conmemorativo de la Victoria de Adwa en esta capital para honrar el espíritu duradero de la independencia del país africano.

La alcaldesa de Addis Abeba, Adanech Abiebe, entre otras autoridades locales, guiaron el recorrido por la instalación que sirve como testimonio de la resistencia del pueblo etíope sobre las fuerzas coloniales italianas en 1896.

