Fortalecen iniciativas para prevención de la violencia y promoción de la salud en adolescentes

El Centro de Prevención de ITS-VIH/sida junto a promotores de varias comunidades en la provincia de Granma, lleva a cabo una serie de actividades comunitarias enfocadas en la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas, así como en la promoción de la salud integral de los adolescentes.

En colaboración con el proyecto “No Más” y la iniciativa de educación popular, se han desarrollado talleres y actividades educativas que abordan temas como la prevención de la violencia, el empoderamiento, y la importancia del autocuidado.

Las actividades se han realizado en diferentes localidades, incluyendo el Aeropuerto Viejo y la Casa de Cultura Municipal de Jiguaní y en San Pablo de Yao, en el municipio Buey Arriba, donde se coordinó con la Escuela Secundaria Básica “Arístides Pérez Palomino” y se contó con la colaboración de TV Serrana para llegar a más adolescentes.

Estas iniciativas han estado en marcha durante varias semanas, con eventos específicos como la presentación del cuento “El Cangrejo volador” que tuvo lugar el viernes pasado. Las actividades están diseñadas para ser continuas y adaptarse a las necesidades de las comunidades involucradas.

El objetivo principal es construir entornos seguros y respetuosos para los adolescentes, promoviendo su salud integral y facilitando su derecho a la expresión. La creación de proyectos de vida sólidos es fundamental para empoderar a los jóvenes y reducir su vulnerabilidad ante diversos riesgos, especialmente en lo que respecta a la salud sexual.

A través del uso de técnicas participativas y el entusiasmo de los promotores y adolescentes, el Centro de Prevención continúa transformando comunidades, las actividades no solo fomentan la toma de decisiones informadas entre los jóvenes, sino que también generan un espacio de apoyo y conciencia sobre temas críticos como la violencia de género y la salud.

La Demajagua