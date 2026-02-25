Granma desarrolla su potencialidad en Sanidad Vegetal

La provincia de Granma aplica el desarrollo en la Sanidad Vegetal, en correspondencia con su reconocida potencialidad en el sector agropecuario en la zona oriental de Cuba.

Cuenta con Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (Cree), en varios de sus municipios, entidades, diseñadas para producir medios biológicos de diferentes líneas, con el objetivo de lograr una protección fitosanitaria a los cultivos en las bases productivas.

Asimismo, dispone de personal calificado y estrategias concebidas para la capacitación técnica sistemática en el desempeño profesional.

Especialistas del Departamento provincial de Sanidad Vegetal, destacaron la infraestructura de estas instalaciones, puestas en marcha y modernizadas en los últimos años con inversiones que han potenciado la actividad.

No obstante, las carencias de recursos, los Cree en Granma han mantenido las producciones, aún distantes de la demanda, para la aplicación de estos bioproductos a las plantaciones de granos, viandas, hortalizas, frutales y el cultivo de la caña, entre otras.

Lo evidencia la reciente publicación del semanario Opciones del apoyo de la FAO con el Proyecto Agropaisajes Sostenibles, implementado en 13 bases productivas, para enfrentar de manera efectiva, daños ocasionados en las plantaciones tras el paso del huracán Melissa.

Coordinado por el Ministerio de la Agricultura y la FAO con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, impulsa la producción de agentes biológicos para el control natural de plagas y fortalece a productores, mediante la promoción de prácticas agroecológicas y la recuperación de sistemas productivos.

Señala que ya rinden los primeros frutos en los cultivos de café, cacao y coco, la labor de los Cree, centros locales donde se crían insectos y microorganismos beneficiosos que ayudan a controlar plagas de manera natural.

Con la incorporación de insumos básicos de laboratorio como gradillas, tubos de ensayo, probetas y materiales especializados, se mejora el trabajo diario de técnicos y especialistas y se eleva la calidad y la cantidad de los bioproductos que se aplican en los campos. Este apoyo ha impulsado no solo la producción de medios biológicos sino también de bioestimulantes.

La coordinadora de Agropaisajes Sostenibles, Yolanis Rodríguez Gil, especialista del Instituto de Investigaciones Agroforestales, explicó que contar con estos insumos en Granma, en el Cree de la Subestación Buey Arriba, ha permitido preparar y reproducir el insecto beneficioso que actúa como controlador natural de la broca (parasitoide).

Para ello se han utilizado tres mil 200 granos de café infestados, que sirven como base para criar estos organismos y aplicarlos luego en las áreas productivas.

También, se lograron producir 235 litros de biol, un fertilizante orgánico que contribuye a mejorar la salud del suelo y a fortalecer las plantaciones de café. Esto, a su vez, ayuda a prevenir la aparición de enfermedades y plagas oportunistas.

Igualmente, obtuvieron 75 litros de lixiviado de raquis de plátano, un abono orgánico rico en potasio que puede emplearse como materia orgánica, como insumo para la elaboración de violes y, potencialmente, en la alimentación animal.

La Demajagua