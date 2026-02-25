Comenzó encuentro local de atención neonatal

La jornada Puertas abiertas a la Neonatología dio inicio, en la mañana de hoy, en el Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, como parte de una iniciativa del Ministerio de Salud Pública para fomentar la interacción entre estudiantes y profesionales.

El evento, que persigue también estimular el aprendizaje sobre las prácticas más actuales, se extenderá hasta el próximo día 27 e incluye diversas maneras como talleres, conferencias, presentaciones de casos y visitas a unidades neonatales.

Cuidando los primeros latidos: Una mirada a la neonatología desde la Enfermería, es el tema central del encuentro, que permite a los participantes explorar aspectos claves y su impacto en la atención neonatal.

Tatiana Cedeño Escalona, Master en Ciencias y licenciada en Enfermería, destacó su importancia, al afirmar que el objetivo fundamental es incentivar a los egresados a optar por la especialidad.

La jornada, que se lleva a cabo en diferentes provincias del país, facilita que profesionales y educandos se sumen a las actividades mediante la modalidad virtual.

Con un enfoque en el cuidado neonatal y el trabajo colaborativo, Puertas abiertas a la Neonatología promete ser un hito en la formación de futuros enfermeros y enfermeras comprometidos con la salud infantil.

La Demajagua