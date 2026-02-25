Comenzó encuentro local de atención neonatal

El evento, que persigue también estimular el aprendizaje sobre las prácticas más actuales, se extenderá hasta el próximo día 27 e incluye diversas maneras como talleres, conferencias, presentaciones de casos y visitas a unidades neonatales.
Cuidando los primeros latidos: Una mirada a la neonatología desde la Enfermería, es el tema central del encuentro, que permite a los participantes explorar aspectos claves y su impacto en la atención neonatal.
Tatiana Cedeño Escalona, Master en Ciencias y licenciada en Enfermería, destacó su importancia, al afirmar que el objetivo fundamental es incentivar a los egresados a optar por la especialidad.
La jornada, que se lleva a cabo en diferentes provincias del país, facilita que profesionales y educandos se sumen a las actividades mediante la modalidad virtual.
Con un enfoque en el cuidado neonatal y el trabajo colaborativo, Puertas abiertas a la Neonatología promete ser un hito en la formación de futuros enfermeros y enfermeras comprometidos con la salud infantil.