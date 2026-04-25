Canal Habana acuerda colaboración con canal de San Petersburgo

El Canal Habana y el canal de televisión de San Petersburgo firmaron recientemente un acuerdo de trabajo que incluye el intercambio de contenidos, la producción cinematográfica conjunta y el fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambas ciudades.

Según precisó el perfil de la Televisión Cubana en Facebook, el convenio fue rubricado por Erduy Valera Cruz, director de Canal Habana, y Ekaterina Fedorovna Khodarinova, directora de la televisora rusa, acompañados por otros directivos de la señal azul de la capital cubana.

Valera Cruz declaró que el documento se oficializará para inicio de mayo, momento en que comenzarán a definirse las primeras acciones conjuntas y posibles encuentros con delegaciones oficiales.

El directivo explicó que inicialmente participan ambas televisoras, aunque en etapas posteriores podrían incorporarse otras instituciones de las dos ciudades.

Señaló que el convenio representa una oportunidad de crecimiento creativo y de responsabilidad al mostrar la cultura y la realidad de La Habana mediante coproducciones con San Petersburgo.

Los programas previstos abordarán temas de cultura, patrimonio y tradiciones, además de propuestas informativas que reflejen la relación histórica entre Cuba y Rusia.

El acuerdo contempla también el desarrollo tecnológico, con énfasis en entornos multimediales que faciliten la colaboración a pesar de la distancia geográfica.

Valera Cruz destacó que el reto estético y conceptual es significativo, dado que la televisora rusa cuenta con cuatro décadas de experiencia y una sólida tradición cultural.

La alianza permitirá que ambas ciudades compartan sus procesos creativos y refuercen la hermandad histórica entre sus pueblos.

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