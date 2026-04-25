Retomar caminos y tradiciones productivas

Mira para allá, periodista, y dime, que tú cree del caso. Ante la interrogante de un asiduo seguidor del Multimedio La Demajagua, que hacía alusión a canteros enyerbados y vacíos en un céntrico organopónico de Bayamo; vino a mi mente, de inmediato, la respuesta que está dando el movimiento obrero y campesino en el impulso al programa del autoabastecimiento alimentario, desde las áreas destinadas a estos fines, en cooperativas, empresas, unidades empresariales y centros laborales

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Es la  movilización de manos laboriosas, que en  jornadas  dominicales  y cambio de actividad aportan  en la rehabilitación  de estos espacios y en la   recuperación de  caminos y  tradiciones productivas.

Así se  consolida de manera  real,  los 22 metros cuadrados por habitantes, dedicados a la siembra de hortalizas, vegetales  y condimentos frescos con que cuenta el territorio.

Potencia la producción de semillas en  las 13 fincas municipales e incrementa el número de productores especializados,  a nivel local y utilizan  las alternativas posibles,  para mantener y aumentar la fertilidad en suelos y sustratos de las áreas plantadas (abonos orgánicos, organominerales, biofertilizantes y bioestimulantes).

Asimismo,  la provincia certifica  los escenarios agroecológicos, teniendo en cuenta el Decreto 128 de la Agroecología y la Resolución 288 del Ministro de la Agricultura.

Fortalece la infraestructura organizativa de la Agricultura urbana, suburbana  y familiar (Ausuf) hasta la demarcación del consejo popular y  establece nuevas modalidades de producción  en las circunscripciones  como  prioridad del trabajo.

Al respecto, ha de concentrar los  esfuerzos en incentivar la  eficiencia y rentabilidad con el propósito de bajar precios,  para hacerlos  asequibles  en correspondencia con los ingresos salariales  y  de pensiones de los jubilados.

Poner  el énfasis en  el trabajo en las fincas  de plantas medicinales, las  que según la evaluación  más reciente del Grupo nacional  está entre las provincias que inciden en el cumplimiento  de  los volúmenes no  entregados de la materia prima a  Salud Pública y otras entidades para el proceso industrial de fármacos

Los retos son grandes  para garantizar soberanía alimentaria  con protagonismo comunitario   y  la urgencia de multiplicar las tareas con  menos importaciones,   enfrentados a  una compleja situación,   de tensión económica, amenazas  y agresiones  del Gobierno  de los Estados Unidos contra Cuba.

Recordé que este programa,  idea del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana,  es también  la vía más rápida para obtener alimentos,  en  momentos difíciles,  especialmente,  tras el embate de fenómenos meteorológicos extremos como ocurrió con el paso del huracán Melissa  por la zona oriental.

El llamado  hoy, es a ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, Fidel cumplió y avanza bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba, encabezado por el Primer Secretario Miguel Díaz- Canel Bermúdez.

La Demajagua

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