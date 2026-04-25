Retomar caminos y tradiciones productivas

Mira para allá, periodista, y dime, que tú cree del caso. Ante la interrogante de un asiduo seguidor del Multimedio La Demajagua, que hacía alusión a canteros enyerbados y vacíos en un céntrico organopónico de Bayamo; vino a mi mente, de inmediato, la respuesta que está dando el movimiento obrero y campesino en el impulso al programa del autoabastecimiento alimentario, desde las áreas destinadas a estos fines, en cooperativas, empresas, unidades empresariales y centros laborales

Es la movilización de manos laboriosas, que en jornadas dominicales y cambio de actividad aportan en la rehabilitación de estos espacios y en la recuperación de caminos y tradiciones productivas.

Así se consolida de manera real, los 22 metros cuadrados por habitantes, dedicados a la siembra de hortalizas, vegetales y condimentos frescos con que cuenta el territorio.

Potencia la producción de semillas en las 13 fincas municipales e incrementa el número de productores especializados, a nivel local y utilizan las alternativas posibles, para mantener y aumentar la fertilidad en suelos y sustratos de las áreas plantadas (abonos orgánicos, organominerales, biofertilizantes y bioestimulantes).

Asimismo, la provincia certifica los escenarios agroecológicos, teniendo en cuenta el Decreto 128 de la Agroecología y la Resolución 288 del Ministro de la Agricultura.

Fortalece la infraestructura organizativa de la Agricultura urbana, suburbana y familiar (Ausuf) hasta la demarcación del consejo popular y establece nuevas modalidades de producción en las circunscripciones como prioridad del trabajo.

Al respecto, ha de concentrar los esfuerzos en incentivar la eficiencia y rentabilidad con el propósito de bajar precios, para hacerlos asequibles en correspondencia con los ingresos salariales y de pensiones de los jubilados.

Poner el énfasis en el trabajo en las fincas de plantas medicinales, las que según la evaluación más reciente del Grupo nacional está entre las provincias que inciden en el cumplimiento de los volúmenes no entregados de la materia prima a Salud Pública y otras entidades para el proceso industrial de fármacos

Los retos son grandes para garantizar soberanía alimentaria con protagonismo comunitario y la urgencia de multiplicar las tareas con menos importaciones, enfrentados a una compleja situación, de tensión económica, amenazas y agresiones del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Recordé que este programa, idea del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, es también la vía más rápida para obtener alimentos, en momentos difíciles, especialmente, tras el embate de fenómenos meteorológicos extremos como ocurrió con el paso del huracán Melissa por la zona oriental.

El llamado hoy, es a ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, Fidel cumplió y avanza bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba, encabezado por el Primer Secretario Miguel Díaz- Canel Bermúdez.

La Demajagua