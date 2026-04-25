¿Por qué Arruebarruena y Despaigne no están en la IV Liga Élite?

Claro que ausencias como las de Erisbel Arruebarruena o Alfredo Despaigne en cualquier torneo de béisbol llaman la atención de los aficionados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no fueron tomados como refuerzos para la IV Liga Élite?

Nosotros también nos los preguntamos, y fuimos a buscar las respuestas. El doctor Francisco Montesinos, médico de la selección nacional de béisbol, nos informó que Arruebarruena presenta una lesión en la muñeca de la mano derecha.

“Esa dolencia le interesa todo el tendón radial, y le llega hasta el dedo gordo de esa mano. Se conoce como Tendinitis de Quervain. Quienes la padecen amanecen con dolor, les cuesta trabajo sostener instrumentos, y por supuesto, en el caso del pelotero le impide batear”, dijo el galeno.

Agregó que está acompañada de una neuropatía en el nervio radial, como parte de un proceso pos Chicunguya que, “al parecer, le causó inflamación, con mucho líquido y artritis reactiva en las manos. Esto le ha provocado dolores que no han cesado”.

Montesinos precisó que “tiene diagnóstico, ya se ha dado tratamiento con fisioterapia, en Varadero. El sale del país ahora, y continuará el mismo proceder”.

De acuerdo con el facultativo, el interés del jugador cienfueguero es recuperarse cuanto antes y poder participar en la IV Liga Élite, en el equipo que lo pida.

Al respecto, Carlos Martín, responsable de la IV Liga Élite, recordó a JIT que la intención del jugador es perfectamente viable. “En la reunión técnica del pasado martes, con todos los directores, aprobamos que se permitirá que cada equipo realice cinco (5) altas y bajas antes del juego 40. Las altas pueden ser por jugadores cubanos, incluyendo los contratados a título personal en el exterior, que no hayan abandonado delegaciones o contratos por la FCBS; que no estén en términos de sanción y que posean pasaporte cubano o carné de identidad, con previa solicitud del atleta a la provincia con la que quiere jugar y con la aprobación de la CNB. No es de carácter obligatorio que hayan tenido que jugar la 64 SNB ni que los cambios sean refuerzo por refuerzo ni jugadores del equipo de la provincia por jugadores del roster inicial de 20”, detalló.

Arruebarruena no solo tiene interés de jugar en la IV Liga Élite cuando se recupere, sino que también mostró su disposición a asistir a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Despaigne no estará en la IV Liga Élite

En conversación con Juan Reynaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y comisionado nacional, conocimos que Alfredo Despaigne ha planteado que, por problemas personales, no podrá intervenir en la Liga Élite, que comienza el próximo 2 de mayo.

“Nos ha planteado que está atendiendo una lesión de su sobrina, quien es integrante del equipo cubano de patinaje”, nos informó Pérez Pardo.

Añadió, además, que el Caballo de los caballos, está inmerso en una novedad familiar que le demanda asumir varios trámites, pues la perdida de la persona allegada ocurrió en el extranjero, por lo cual está en el proceso de la repatriación de los restos de su ser querido.

Esa es la razón por la que no aparecieron esos nombres en la toma de refuerzos el pasado martes.

Sin embargo, pese a grandes ausencias se pudiera prever una batalla campal en la Liga, porque hay equipos que blindaron su artillería. Por citar solo uno, Mayabeque une a Denis Laza un trío de mucha potencia que integran Frederich Cepeda, Yordanis Samón y Jason Martínez.

JIT - Revista Deporte Cubano