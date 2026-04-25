Dr. Alberto Damián García destaca por su entrega y capacidad profesional

El Doctor Alberto Damián García Guerra, Director general del Hospital Pediátrico Hemanos Cordovés, de Manzanillo, es uno de los profesionales del sector de la salud que se ha convertido en inspiración para otros galenos granmenses. Este especialista en primer y segundo grado de Pediatría destaca también por su liderazgo. Ello le ha posibilitado aunar voluntades junto a su equipo de trabajo y conseguir así la estabilidad, prestigio y logros que exhibe hoy la institución hospitalaria que rectora.