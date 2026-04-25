Resaltan amistad y cooperación entre Cuba y Arabia Saudita

El canciller cubano resaltó los esfuerzos diplomáticos desplegados por el Reino de Arabia Saudita para retomar el diálogo y la diplomacia, en medio de la guerra que se desarrolla en su región tras la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Intercambiaron opiniones sobre el conflicto bélico en Oriente Medio, que, subrayó Rodríguez Parrilla, tiene sus causas en “conocidos intereses hegemónicos, que han puesto en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacionales”.
En la red social X el jefe de la diplomacia cubana calificó el diálogo como productivo, y ponderó la vía diplomática para extender el frágil alto al fuego y alcanzar una solución negociada que ponga fin a la guerra y a sus devastadoras consecuencias para todos los Estados en la región.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores ratificó, de manera inequívoca, el principio del respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de todas las naciones de la región, incluidas los Estados Árabes del Golfo.
Asimismo, expresó el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento.