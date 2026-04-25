Resaltan amistad y cooperación entre Cuba y Arabia Saudita

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó en conversación telefónica con su homólogo de Arabia Saudita, el Príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, que celebran el presente año el aniversario 70 del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

El canciller cubano resaltó los esfuerzos diplomáticos desplegados por el Reino de Arabia Saudita para retomar el diálogo y la diplomacia, en medio de la guerra que se desarrolla en su región tras la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Intercambiaron opiniones sobre el conflicto bélico en Oriente Medio, que, subrayó Rodríguez Parrilla, tiene sus causas en “conocidos intereses hegemónicos, que han puesto en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacionales”.

Sostuve una productiva conversación telefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Su Alteza el Príncipe @FaisalbinFarhan.



Intercambiamos opiniones sobre los últimos acontecimientos en el convulso Oriente Medio, derivados de la agresión de EEUU e… pic.twitter.com/dS7EZy6BGl — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 24, 2026

En la red social X el jefe de la diplomacia cubana calificó el diálogo como productivo, y ponderó la vía diplomática para extender el frágil alto al fuego y alcanzar una solución negociada que ponga fin a la guerra y a sus devastadoras consecuencias para todos los Estados en la región.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores ratificó, de manera inequívoca, el principio del respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de todas las naciones de la región, incluidas los Estados Árabes del Golfo.

Asimismo, expresó el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento.

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