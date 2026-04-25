Lázaro Álvarez retuvo faja de boxeo continental de AMB en Chile

El Príncipe, tricampeón mundial aficionado y tres veces bronceado olímpico, sumó así su undécimo éxito consecutivo como profesional en el cartel KO a las Drogas, celebrado en Santiago de Chile.
Hoy también combaten en el mismo escenario Erislandy Álvarez (63,5 kg) y Yusnier Sorsano (69,8 kg), quienes igualmente pelearán en combates profesionales a 10 asaltos, en defensa de sus fajas de la AMB.
Erislandy Álvarez (6-0), campeón olímpico de Paris 2024, enfrentará por el título continental AMB al púgil panameño José Núñez (17-0-2).
A su vez, el prometedor Yusnier Sorsano (2-0) cruzará golpes con el experimentado pugilista argentino Jonathan Wilson Sánchez (26-8-1), por la faja Federlatin de la AMB.