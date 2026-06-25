Cuba por primer éxito hoy en segunda semana de Liga de Naciones Voleibol 

El equipo masculino de Cuba buscará hoy su primer éxito en la continuación de la Liga de Naciones (VNL, por sus siglas en inglés), cuando enfrente al anfitrión Francia en la segunda jornada de la segunda semana del certamen, con sede hasta este domingo en la ciudad de Orleans.

Luego de sufrir cuatro reveses en la primera fase de preliminares en la urbe china de Linyi, y uno este miércoles ante Estados Unidos, los discípulos de Jesús Cruz lucharán por la primera victoria ante los favoritos franceses, campeones olímpicos en la cita multideportiva parisina de 2024.

En el partido contra los estadounidenses, medallistas de bronce en la capital francesa, los pupilos de Cruz cayeron 0-3 (21-25, 21-25 y 19-25), en un partido en el que entregaron 29 puntos por errores por 17 sus oponentes.

Las estadísticas colectivas oficiales del encuentro reflejan mejores resultados de los caribeños en el ataque, 36 tantos por 35 y el servicio (4-1), pero fueron superados en el bloqueo (4-10).

Individualmente sobresalieron por Cuba el opuesto José Israel Masso, con 11 tantos, y el central Javier Octavio Concepción (nueve), mientras que por Estados Unidos resaltaron Jake Hanes (14) y Torey Desfalco (10).

Los próximos rivales de los cubanos en Orleans serán Serbia e Irán, el 26 y 28, en ese orden, con descanso el 27.

La nómina de los dirigidos por Cruz la integran los pasadores Christian Thondike y Julio Alberto Gómez, los opuestos Alejandro Miguel González y José Israel Massó, los auxiliares Marlon Yant, Miguel Ángel López, Julio César Cárdenas y Nivaldo Díaz.

Completan el equipo, los centrales Roberlandi Simón, Javier Octavio Concepción, Alexis Wilson y Thiago Suárez, y los líberos Yonder García y Yudiel Arrechea.

El equipo Cuba necesita lograr en suelo de los galos al menos dos triunfos, lo que constituye un enorme reto ante la calidad de los rivales que enfrentará, al igual que en la tercera semana si quieren asegurar la permanencia del equipo en la VNL para 2027.

Los cubanos se despidieron de Linyi sin éxitos, al caer en tres sets contra el anfitrión China, en el cierre de la primera semana; en sus tres primeras salidas cayeron con pizarras de 0-3 ante Polonia y Ucrania, y 2-3 frente a la de Eslovenia.

Cruz está apoyado nuevamente por los entrenadores auxiliares Mario Izquierdo y Manuel Espinosa, el fisioterapeuta Eladio Vives, mientras que al frente de la delegación está Yumilka Ruiz.

Complicado es este segundo segmento eliminatorio, ya que Estados Unidos llega a esta segunda semana ubicado en la tercera posición de la clasificación general tras un excelente desempeño en la primera fase; Serbia aparece en el quinto puesto, según la tabla de posiciones hasta el momento.

Francia, como anfitrión, e Irán se encuentran también momentáneamente en la parte baja de la tabla, al igual que Cuba.

La ciudad japonesa de Kansai será el escenario de la tercera y última fase preliminar para la selección cubana, con los contrincantes de la pool a Bélgica (15 de julio), Argentina (17), Canadá (18) e Italia (19), actual campeón mundial.

Del 29 de julio al 2 de agosto, en la urbe china de Ningbo está prevista la gran final de la Liga de Naciones masculina.

En esta edición de la VNL los cubanos no tendrán que topar a Alemania, Brasil, Bulgaria, Japón y Turquía.

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