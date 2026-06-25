Los Pichichis de Copa Mundial, España y Portugal

Dos batallas tienen lugar en paralelo en la Copa Mundial de Fútbol, la Bota de Oro o de los Pichichis del torneo, y la confirmación del favoritismo de los equipos en pos del máximo trofeo.

Por ahora, el coloso argentino Lionel Messi lidera la lista de goleadores con cinco, una cifra que seguramente incrementará frente a Jordania en el partido final del grupo J.

La actuación de Messi sorprendió de forma positiva, enchufado como si fuese su primer Mundial y listo para confirmar que es uno de los mejores jugadores de la historia. Hat-trick frente a Argelia y doblete contra Austria, demuestran que a sus 39 años está al nivel de los grandes vinos.

Era previsible que el francés Kylian Mbappé entraría en la conversación de los Pichichis y ya lleva cuatro goles, pero en una lucha por convertirse en el máximo anotador de estos certámenes.

El honor lo tiene actualmente el argentino con 18 dianas, que superaron los 16 del alemán Miroslav Klose, misma cifra de Mbappé, quien a sus 27 años es uno de los mayores aspirantes a apoderarse del trono.

En la lista de la cita del orbe de Estados Unidos, México y Canadá, entran con cuatro goles también el brasileño Vinicius Junior y el noruego Erling Haaland, seguidos por los canadienses Johan Manzambi y Jonathan David, el alemán Deniz Undav, el marroquí Ismael Saibari y el brasileño Matheus Cunha, todos con tres.

No se puede pasar por alto que el portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador de la historia en marcar en seis Copas del Mundo sucesivas, y en el futbolista de mayor edad en hacerlo (41 años) en el partido contra Uzbekistán.

Precisamente, la actuación de Ronaldo ayudó a mejorar la imagen de Portugal, uno de los dos ibéricos (junto a España) que llegaron a la competición en condiciones de avanzar hacia la final.

Los lusitanos, sin embargo, irán a su prueba de fuego el domingo contra Colombia, para dirimir cuál de los dos pasa primero en el grupo K hacia la fase de dieciseisavos de final.

Frente a unos cafeteros inspirados, el plantel de Portugal posee un elenco de lujo, con figuras como Vitinha y Neves en el mediocampo, el lateral Nuno Méndes, y Neto, Bruno Fernandes o Joao Félix en ataque.

España, por su lado, parece tenerla más fácil. Sale de favorita para imponerse a Uruguay el sábado y así sellar su liderazgo en el grupo H.

El regreso a la titularidad de Lamine Yamal, junto con la eficacia de Pedri como guía y Rodri en el comando de las tropas, y el ataque de Oyarzabal con el incisivo Cucurella por la banda izquierda, colocan a la Roja por encima del nivel de un Uruguay gris hasta el momento.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959