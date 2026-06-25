Pre-Festival Varadero Josone da la arrancada al verano habanero

El Instituto Cubano de la Música (ICM) y el Centro Nacional de Música Popular, entre otras instituciones, preparan el inicio del verano junto al Pre-Festival Varadero Josone, Rumba, Jazz y Son que se desarrollará en el Balneario Universitario El Coral, del 25 al 28 de este mes de junio.

Según dijeron fuentes del ICM a la Agencia Cubana de Noticias, el centro ubicado en 1ra. y 42, municipio de Playa, será el espacio ideal para la música, el baile y el disfrute, junto a agrupaciones de la preferencia del público y exponentes del género urbano.

Cuatro noches muy musicales —de jueves a domingo—, con espectaculos que comenzarán a las 8:00 p. m., propondrá a artistas de gran arraigo popular como DJ-Spanglish, la Charanga Habanera, Mauro y Pitu, El Dray, Adalberto Alvarez y su Son, Talent Fuego, Baby Maykol, Maxwel, Elito Revé y Los 4.

Precisan los organizadores que en las mañanas también habrá actividades recreativas, y que las entradas ya están a la venta desde la plataforma Matticket.

El Pre-Festival Varadero Josone, auspiciado también por el Ministerio de Cultura, el Grupo Empresarial de Comercio Interior, y la Dirección Municipal de Cultura de Playa, ofrecerá a los capitalinos una variada programación adaptada a las circunstancias electroenergéticas actuales.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.