Pre-Festival Varadero Josone da la arrancada al verano habanero

Según dijeron fuentes del ICM a la Agencia Cubana de Noticias, el centro ubicado en 1ra. y 42, municipio de Playa, será el espacio ideal para la música, el baile y el disfrute, junto a agrupaciones de la preferencia del público y exponentes del género urbano.
Cuatro noches muy musicales —de jueves a domingo—, con espectaculos que comenzarán a las 8:00 p. m., propondrá a artistas de gran arraigo popular como DJ-Spanglish, la Charanga Habanera, Mauro y Pitu, El Dray, Adalberto Alvarez y su Son, Talent Fuego, Baby Maykol, Maxwel, Elito Revé y Los 4.
Precisan los organizadores que en las mañanas también habrá actividades recreativas, y que las entradas ya están a la venta desde la plataforma Matticket.
El Pre-Festival Varadero Josone, auspiciado también por el Ministerio de Cultura, el Grupo Empresarial de Comercio Interior, y la Dirección Municipal de Cultura de Playa, ofrecerá a los capitalinos una variada programación adaptada a las circunstancias electroenergéticas actuales.