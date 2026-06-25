Educación primaria gradúa estudiantes del sexto y preescolar en Manzanillo

Lietis Bahis Mendoza recibió este martes la distinción como estudiante integral del curso escolar 2025-2026 del seminternado Pedro Sotto Alba de la ciudad del Golfo de Guacanayabo, en el acto municipal de graduación de sexto grado y preescolar con la presencia del director de Educación en el territorio, Yordan Rubén Polo Guisado.

Su integralidad durante los cursos docentes y resultados como la excelencia académica, participación en actividades extracurriculares, premios en concursos nacionales y eventos como el L Seminario Juvenil Martiano, y el desempeño como jefa del colectivo por tres cursos consecutivos, le valieron el reconocimiento.

También fueron reconocidos por su integralidad los educandos Cristian Alejandro Suárez Jerez, Rosalía Pelaez Vega y otros bisoños del primero al cuarto grado, ganadores en concursos y eventos municipales, provinciales y nacionales.

La docente Anneris Pérez Paz, coordinadora del tercer momento, exhortó al cerca de un centenar de niños y niñas que vistieron por última vez sus uniformes y pañoletas rojas a continuar siendo mejores estudiantes y ciudadanos, portadores de los valores morales que la escuela cubana les ayuda a formar, a seguir siendo el orgullo de la Patria.

El también acto de conclusión del período lectivo permitió el abrazo a los docentes guías destacados y para dar la despedida a la maestra Mirella Campuzano Peña, al final de un camino pedagógico recorrido con dedicación, y una vida convertida en acto de enseñanza con libros y pizarra, con el alma y la paciencia.

El payaso Fufucito y el proyecto de la Colmena de la institución educativa inundaron con miel, risas y bailes la fiesta, que marca el cierre de la etapa docente.

Esta celebración se realizó al unísono en las 69 instituciones de la enseñanza primaria de Manzanillo, donde culminaron sus estudios 315 educandos de preescolar y 902 del sexto grado, quienes tienen garantizado su continuidad de estudio en las escuelas de la enseñanza secundaria de la localidad costera de la provincia de Granma.

El Máster en Ciencias Yordan Polo Guisado declaró que se está preparando un plan de verano dedicado al cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro para los niños, educandos, jóvenes y la familia manzanillera. Enfatizó que pese a la adversidad nunca se renunciará a la enseñanza, y seguiremos en pos de la calidad de los procesos docentes educativos, e invitó al cierre municipal del curso escolar el venidero 9 de julio.

La Demajagua