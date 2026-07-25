Despliega el turismo iniciativas de verano desde su compromiso social

Este viernes desde las nueve de la mañana, el sector turístico cubano desarrolla en el Paseo del Prado, cercano al Malecón habanero, una jornada dedicada a mostrar sus principales procesos y las ofertas formativas de verano.

La iniciativa, que se extenderá también al sábado 25 de julio en el municipio Playa, cuenta con la participación de las entidades del sistema de Escuelas Ramales de Formación (Formatur).

Durante estas actividades se impartirán talleres vinculados a áreas clave de la hotelería, entre estas gastronomía, cocina, recepción, animación, ética, protocolo e idiomas, acompañados de propuestas recreativas dirigidas al público.

Yamily Aldama Valdés, viceministra de Turismo de Cuba, explicó que estas acciones forman parte del compromiso social del sector, el cual ha impulsado programas de preparación y motivación para niños, adolescentes y adultos, incluyendo cursos de idiomas y otras materias.

Destacó además la incorporación de contenidos relacionados con valores, ética y protocolo, ampliamente valorados por las familias.

Según la funcionaria, estas iniciativas buscan contribuir desde la responsabilidad social no solo a través de Formatur, sino también mediante las empresas turísticas.

A nivel nacional, una parte significativa de las utilidades del sector se destina a proyectos comunitarios, especialmente en barrios en transformación.

Entre las entidades más activas en estas labores mencionó a Palmares, la Organización Superior de Dirección Empresarial Cubasol y Campismo, que desarrollan acciones directas de apoyo social, como la atención a embarazadas en situación vulnerable.

Estas iniciativas, señaló, reflejan el esfuerzo de trabajadores y directivos por fomentar la importancia del turismo en la sociedad.

Aldama Valdés reconoció que el sector no ha alcanzado los resultados previstos, debido al impacto de las severas medidas del gobierno de Estados Unidos y el bloqueo, pero subrayó la continuidad del compromiso social de sus trabajadores.

En La Habana, el Ministerio de Turismo mantiene acciones específicas en el municipio Playa, como el apoyo con el suministro de agua mediante pipas y la organización de actividades recreativas infantiles, particularmente en la comunidad de El Romerillo.

Por su parte, Marta Marín, directora de Formatur, destacó que las escuelas continúan desarrollando programas de capacitación y posgrado, con especial énfasis en los cursos de verano iniciados el 20 de junio.

Estas acciones están dirigidas principalmente a niños y jóvenes, con alta demanda en áreas como gastronomía e idiomas, incluyendo inglés, francés y coreano.

Marín precisó que los talleres serán impartidos de forma conjunta por profesores y especialistas del sector.

Explicó que las actividades del fin de semana se realizan con dos objetivos fundamentales: motivar vocaciones profesionales en las nuevas generaciones y ofrecer opciones de recreación sana en un contexto veraniego complejo, aprovechando espacios emblemáticos como el Prado habanero.

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