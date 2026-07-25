Voleibol de playa cubano listo para reto centrocaribeño en Santo Domingo

Cuba afrontará el torneo de voleibol de playa de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con dos parejas de proyección, encabezadas por Eblis Veranes y Damián Gómez en el sector masculino, y Kailin de la Caridad Garrido junto a Maykelin Drik en el femenino.

La competencia se efectuará del 25 al 31 de julio, por lo que los representantes cubanos debutarán en la propia jornada del comienzo de la fase preliminar del certamen, según el calendario oficial de los Juegos.

El torneo reunirá a 20 parejas (m y f), distribuidas en cuatro grupos de cinco equipos. Los dos mejores binomios de cada apartado avanzarán directamente a los cuartos de final camino a la lucha por las medallas, mientras que el resto disputará partidos de clasificación para definir las posiciones finales.

Los organizadores tambien señalan que se efectuarán celebrarán un total de 104 encuentros durante siete jornadas de competencia.

En la edición precedente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, el voleibol de playa cubano firmó una destacada actuación al conquistar dos medallas de plata.

La dupla masculina de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo cedió únicamente en la final frente a la de Nicaragua, mientras que entre las mujeres Leila Martínez y Lidiannis Echeverría también finalizaron como subcampeonas.

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