Juventud bayamesa impulsa proyectos comunitarios en saludo al 26 de Julio

La Red Juvenil Comunitaria activará este domingo su siete proyectos en el reparto 26 de Julio, Consejo Popular Aeropuerto Viejo, en Bayamo, como parte de las acciones en saludo al Día de la Rebeldía Nacional.

En la víspera de la jornada, instituciones y entidades del municipio, junto a organizaciones de masas, ultiman los detalles organizativos, en un esfuerzo de conjunto con el protagonismo juvenil.

De igual manera, durante la presente semana, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), desarrollan en este consejo popular, acciones dirigidas a la declaración de patios y parcelas productivas, estrategias encaminadas al aprovechamiento de las potencialidades locales.

Experiencias previas respaldan la efectividad de la Red Juvenil Comunitaria en el Consejo Popular El Valle, donde recientemente se realizó una jornada caracterizada por la alegría y el entusiasmo colectivo.

Este movimiento juvenil, surgió como iniciativa para fortalecer la participación de los jóvenes en la transformación de sus comunidades, con énfasis en la labor social, la promoción de valores, el impulso a la producción local, y la articulación entre actores comunitarios.

Lo integran estudiantes, trabajadores y líderes juveniles, quienes promueven proyectos que responden a problemáticas concretas de cada territorio, desde la recreación sana, hasta el apoyo a personas vulnerables, y el fomento de la soberanía alimentaria.

La Demajagua