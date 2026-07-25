Ponderan rol de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros

La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba (Unaicc) rememoró la existencia de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (Upadi) en el aniversario 77 de su constitución, cuya primera Convención sesionó en La Habana del 19 al 22 de abril de 1961.

Su fundación data del 20 de julio de 1949 en Rio de Janeiro, Brasil, por 16 países firmantes y hoy en día reúne a 27 con sede actual en Sao Paulo, y 31 organizaciones de ingenierías, además de España y Portugal como observadores y cinco bloques regionales (Norteamérica, Centroamérica, Caribe, Sudamérica, incluida Cuba.

De acuerdo con expertos de la Unaicc consultados por la Agencia Cubana de Noticias, su objetivo primordial consiste en la integración panamericana, unir asociaciones, promover la ingeniería como motor de progreso económico, social y ambiental, facilitar cooperación y movilidad profesional entre naciones.

También la ética y equidad, fomentar, la transparencia, equidad de género y rigor profesional, formación continua, actualización académica y profesional mediante congresos, foros y publicaciones.

Actualmente la preside el ingeniero Germán Pardo Albarracín (Colombia), de 2025 -2027, con la visión estratégica de la cooperación regional, innovación, sostenibilidad y ética profesional.

Según su relatoría, sus más recientes eventos transcurrieron en la Convención Upadi 2024 en Lima, Perú, Asamblea General 2025 en Ciudad de México y el Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública (2026), en Valencia, España.

Cuenta con 19 países miembros activos en América y observadores en Europa (España, Portugal e Italia) y Cuba ha obtenido algunos de sus premios por proyectos en energía renovables ejemplares.

Uno de ellos es el “Vector de Oro” 2024 y lo ganó el ingeniero Armando Juan Velázquez; y el Panamericano de Desarrollo Sostenible “Luis Wannoni Lander” (2024) por su Proyecto de Pequeña Central Hidroeléctrica Guaso, en la provincia de Guantánamo, Cuba.

Próximamente también serán estimulados en Costa Rica con el Vector de Oro los doctores María Onelia Urbina Reynaldo, de las universidades de Holguín y Luis Jerónimo García Faure, de la de Oriente, además de los Ingenieros Antonia Amalia Almeida y Hugo Wainstock (La Habana) en otras categorías.

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