Reviven más de una década de historia Original de Manzanillo y Cándido Fabre
Miles de granmeses disfrutaron de una añorada presentación entre las prestigiosas agrupaciones La Original de Manzanillo y Cándido Fabre y su banda. El acontecimiento cultural tuvo por escenario “ La Concha” en la ciudad del Golfo del Gucanayabo. El espectáculo “ Mano a mano” devino regalo artístico a Manzanillo, urbe costera merecedora de la sede por las actividades provinciales en Granma con motivo del día de la Rebeldía Nacional.