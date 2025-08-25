Presidente de Cuba celebra plata de Cirilo en Mundial de Canotaje

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a la canoísta Yarisleidis Cirilo por su medalla de plata en la final del C1 200 metros del Campeonato Mundial de Canotaje, con sede en Milán, Italia.

«Por 18 centésimas se escapó el oro, Yarisleidis, pero en #Cuba sentimos la fuerza de tus paladas, la voz interna de una campeona que no permitió que su canoa se distanciara ni siquiera un metro. Felicidades guerrera, entre las mejores del mundo hay una mujer guantanamera», resaltó el mandatario en la red social X.

Con un crono de 46.27 segundos, Cirilo apenas quedó a 18 centésimas de la ucraniana Liudmyla Luzan (46.09), bronce olímpica en Tokio 2021, que conquistó el título con un cierre fulgurante. El podio lo completó la rusa Evgeniia Shliapnikova (46.59).

Este metal plateado aumenta el palmarés de la canoísta cubana, que ya había sido campeona mundial Sub-23 este propio año en Italia, bronce olímpico en París 2024 y monarca universal absoluta en 2023.

