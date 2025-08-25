Mbappé entona al Real Madrid en La Liga española

Dudas disipadas, el francés Kylian Mbappé quiere repetir el Pichichi de LaLiga de Fútbol de España y entona al Real Madrid, hoy en la cima del torneo junto al Villarreal y el Barcelona.

Por Fausto Triana

Todavía en un arranque post vacaciones sin el nivel requerido, el cuadro blanco tiene un líder indiscutible en Kiki, como llaman al delantero galo, con tres de los cuatro goles de su equipo en las dos primeras jornadas.

Frente a un batallador Real Oviedo, en su regreso a la primera división después de 24 años, volvió a ver a un conjunto merengue incisivo en el ataque en el primer tiempo, pero sin terminar jugadas. Hasta que llegó “San Kylian” y tras controlar un pase en profundidad del turco Arda Guller, anidó el balón en la portería rival.

La pizarra final 3-0 no refleja un par de ocasiones en las que el Oviedo estuvo a punto de marcar, pero ya Kiki se había encargado de poner cifras definitivas con su segundo gol a los 83 minutos a pase de Vinicius Junior, y del propio brasileño a los 93.

El entrenador de la “casa blanca”, Xabi Alonso hizo varios cambios en su alineación titular. Sentó a Vinicius (por Rodrygo), a Brahím Díaz (por el argentino Franco Mastantuono), a Tren Arnold (Dani Carvajal) y al brasileño Eder Militao (el germano Antonio Rudiger).

Aun así, le faltó pegada a la escuadra ante un medidor muy bajo, como es el caso del Real Oviedo que llega al máximo nivel sin una plantilla de jugadores de excelencia.

El que sí tuvo un impacto mayúsculo fue el Villarreal, con una paliza al Girona 5-0, con hat-trick del canadiense Tajon Buchanan, con lo cual iguala en el Pichicho con Mbappé y coloca al “submarino amarillo” de líder del certamen, por diferencia de goles.

‘Ha sido un disfrute ver cómo ha jugado el equipo. Pero esto es efímero y hay que ser prudentes. Sabemos que si bajamos el nivel nos puede superar cualquier equipo’, comentó Marcelino García Toral, técnico del Villarreal.

Mientras tanto, el campeón defensor de LaLiga, el Barcelona, sufrió inesperadamente frente al Levante, aunque al final sacó el resultado 3-2, después de estar abajo en el marcador 0-2.

Una diana tempranera a los 15 minutos de Iván Romero y en descuento del primer tiempo, un penal cobrado por José Luis Morales, metió mucha presión al conjunto azulgrana.

Comenzó a respirar a los 49 por gol de Pedri González y consiguió el abrazo 2-2 por intermedio de Ferrán Torres a los 52. Luego, la fortuna sonrió a los culés, por autogol de Elgezabal a los 91.

La segunda jornada de la liza volvió a mostrar al Atlético Madrid resbalando, con una igualada a un gol con el Elche, el otro de los recién ascendidos a primera división.

Dicho más claramente, Real Madrid y Barcelona lograron el aprobado antes dos equipos que vienen de segunda, y el Arleti suspenso con el Elche, y después de ser derrotado en la fecha inaugural por el Espanyol.

