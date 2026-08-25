Marco Rubio saca a Siria de la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo

El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, anunció hoy que autorizó la revocación formal de la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo, tras concluir el periodo obligatorio de 45 días de notificación al Congreso.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en un comunicado que también retiró la designación de Terrorista Global Especialmente Designado al grupo yihadista Hay’at Tahrir al-Sham (a veces nombrado como Organización para la Liberación del Levante).

Según Rubio, estas medidas representan “otro paso histórico” del presidente Donald Trump “para ofrecer al pueblo sirio una vía hacia la prosperidad”.

Una orden ejecutiva de Trump de junio del pasado año, titulada ‘Disposiciones para la revocación de las sanciones a Siria’, aceleró el proceso de alivio de sanciones para el país, subrayó el texto.

Durante la cumbre del OTAN en Ankara, Turquía, en julio, Trump se reunió con el presidente de transición sirio, Ahmed al-Sharaa, un exyihadista que asumió en esa nación del Medio Oriente el poder después del derrocamiento de Bashar al Assad en 2024.

(Información de Prensa Latina)

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