Irán advierte que responderá contra intereses de EEUU si es atacado

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió hoy que cualquier ataque contra la infraestructura del país será respondido con acciones contra instalaciones energéticas e intereses estratégicos de Estados Unidos.

El portavoz del cuerpo, Mohammad Reza Mohebi, afirmó a la televisión estatal iraní que Washington es consciente de que enfrentaría una respuesta severa si concreta nuevas amenazas militares contra Teherán.

Según Mohebi, esa capacidad de respuesta habría impedido a Estados Unidos alcanzar varios de sus objetivos declarados, entre ellos modificar por la fuerza la situación en torno al estrecho de Ormuz.

El portavoz sostuvo además que uno de los principales resultados del reciente conflicto fue, a juicio de Teherán, demostrar la vulnerabilidad de infraestructuras consideradas vitales por sus adversarios.

«El enemigo cree que los arsenales de armas de Irán son limitados, pero, contrariamente a esas expectativas, Irán continúa produciendo misiles inteligentes y guiados», declaró.

Las afirmaciones se producen en medio de una nueva escalada de tensiones entre Teherán y Washington, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el viernes un endurecimiento de las sanciones económicas contra Irán y reclamara a otros países, incluida China, aumentar la presión sobre la República Islámica.

Trump advirtió además que los Estados que brinden determinadas formas de apoyo a Irán podrían enfrentar consecuencias económicas.

Las tensiones militares entre ambas partes se intensificaron tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, a los que Teherán respondió con operaciones contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

Posteriormente se alcanzó un alto el fuego y, el 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento sobre la libertad de navegación, aunque su aplicación quedó estancada por desacuerdos relacionados con la seguridad del estrecho de Ormuz.

Entre el 8 y el 24 de julio se registró una nueva fase de enfrentamientos, seguida por contactos destinados a restablecer condiciones de paso seguro para la navegación en esa estratégica vía marítima.

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