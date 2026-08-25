Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. cae por debajo de 300 millones de barriles a mínimos históricos

La Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos cayó de 298.7 millones de barriles en la semana terminada el pasado viernes 21 de agosto, ubicándose en su nivel más bajo desde noviembre de 1982, según datos del Departamento de Energía y la Administración de Información Energética (EIA).

El nivel mínimo histórico se fijó en 288.1 millones de barriles en la semana terminada el 26 de noviembre de 1982. El registro responde a un descenso consecutivo reportado durante 20 semanas desde finales de marzo del año en curso, período en el cual se liberó un acumulado de 116.7 millones de barriles de crudo.

La cifra total podría ubicarse en 243.4 millones de barriles si el Departamento de Energía completa la liberación de 172 millones de barriles en un lapso de 120 días, medida autorizada por el presidente estadounidense Donald Trump y anunciada el pasado mes de marzo por el secretario de Energía, Chris Wright.

La Reserva Estratégica de Petróleo fue establecida en diciembre de 1975 tras el embargo petrolero árabe y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 727 millones de barriles. Entre diciembre de 2009 y julio de 2011, las estadísticas registraron un volumen guardado superior a los 726 millones de barriles, inventario que descendió en los últimos años por conflictos.

Se conoció recientemente una disminución de la SPR tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de extraer crudo para contener el incremento de los precios energéticos, provocado por el cierre del estrecho de Ormuz como consecuencia del conflicto iniciado el 28 de febrero por Washington e Israel contra Irán.

Radio Bayamo