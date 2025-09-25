Avispas en busca de su onceno éxito en línea en la Serie Nacional

Con el Guillermón Moncada como escenario, las Avispas de Santiago de Cuba saldrán hoy en busca de su oncena victoria consecutiva para seguir en lo más alto de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Foto: Ramiro Remón

Boris Luis Cabrera

Los indómitos vienen de doblegar este miércoles 6-4 a los Leopardos de Villa Clara, en un choque donde volvieron a enseñar los músculos ofensivos que los tienen con balance de 15 éxitos y solo dos reveses.

Alexander Llanes y Yoelquis Guibert desaparecieron pelotas, este último para quedarse en solitario como líder de jonrones con ocho. Maikel Poll encendió la chispa al batear de 4-3, incluido un doble, mientras Isdenis Núñez sacó cinco outs en línea para apuntarse el crédito desde el montículo.

Pese a este paso demoledor, los santiagueros no pueden confiarse: los Cocodrilos de Matanzas (14-3) les respiran en la nuca a solo un juego de diferencia. Los yumurinos también andan encendidos y ayer dejaron al campo 4-3 a los Vegueros de Pinar del Río en el onceno inning, con lo que mantienen viva la pelea por la cima.

En otros resultados de la jornada, los Cachorros de Holguín (12-5) arrollaron 17-7 a los Elefantes de Cienfuegos con un festival de batazos liderado por Ernesto Torres, Lázaro Cedeño y Christian Onofre, quienes combinaron dobletes, triples y un jonrón.

Industriales (11-5) hizo de las suyas en Bayamo al barrer a Granma en doble cartelera: primero se impusieron 3-1 gracias a un jonrón de Yasiel Santoya y un sencillo remolcador de Ariel Sánchez, y luego soltaron 14 imparables para ganar 12-3, impulsados por par de vuelacercas de Ángel Alfredo Hechavarría.

Por su parte Sancti Spíritus también celebró por partida doble ante La Isla, 1-0 y 3-2, con batazos decisivos de Liuber Gallo y Osdani Llorente.

Mayabeque (7-9) se llevó una victoria de 6-2 frente a Camagüey (9-8) con cuadrangular de Dairon López, mientras el duelo entre Artemisa (8-5) y Guantánamo (3-13) quedó sellado en el segundo inning con ventaja mínima de 1-0 para los Cazadores, equipos que hoy disputarán doble cartelera.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.