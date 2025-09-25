Cuba busca tercer triunfo en Mundial Juvenil de Baseball5

La selección cubana enfrentará hoy a Surcorea en la continuación del Campeonato Mundial Juvenil de Baseball5 que se celebra en Tepic, México, en pos de mantener su paso invicto dentro del grupo B.

Boris Luis Cabrera

Los actuales campeones debutaron la víspera con par de victorias convincentes: primero dominaron 2-0 a Kenia, con amplios marcadores de 13-2 por nocaut y 12-2, y más tarde doblegaron 2-0 a España gracias a pizarras de 4-2 y 10-0, este último encuentro cerrado también por la vía rápida.

Con ese arranque perfecto, Cuba lidera su llave con balance de dos triunfos, escoltada por España y Kenia (1-1) y con Surcorea en el fondo sin victorias (0-2). El monarca del torneo obtendrá un boleto directo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Potencia indiscutible en este deporte, la Mayor de las Antillas defiende la corona conquistada en la primera edición juvenil y ostenta igualmente el título mundial de mayores, además de encabezar el ranking universal, credenciales que la colocan como favorita para repetir el cetro.

