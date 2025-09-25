Cuba busca tercer triunfo en Mundial Juvenil de Baseball5

Boris Luis Cabrera
Los actuales campeones debutaron la víspera con par de victorias convincentes: primero dominaron 2-0 a Kenia, con amplios marcadores de 13-2 por nocaut y 12-2, y más tarde doblegaron 2-0 a España gracias a pizarras de 4-2 y 10-0, este último encuentro cerrado también por la vía rápida.
Con ese arranque perfecto, Cuba lidera su llave con balance de dos triunfos, escoltada por España y Kenia (1-1) y con Surcorea en el fondo sin victorias (0-2). El monarca del torneo obtendrá un boleto directo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Potencia indiscutible en este deporte, la Mayor de las Antillas defiende la corona conquistada en la primera edición juvenil y ostenta igualmente el título mundial de mayores, además de encabezar el ranking universal, credenciales que la colocan como favorita para repetir el cetro.