Dúo playero Diaz-Alayo ante Brasil en Élite 16 Río de Janeiro

El dúo de Cuba, integrado por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, enfrentará hoy a la dupla anfitriona brasileña de Evandro-Arthur Lanci, en su segundo partido del torneo Élite 16 del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa 2025, con sede esta el domingo en Río de Janeiro.

Foto: Archivo

Carlos González Rego

Los cubanos y locales estarán en acción este miércoles en un interesante duelo de invictos del cuadro principal del certamen en el grupo F.

Este martes, Días y Alayo derrotaron 2-1 al binomio de Noruega Mol-Berntsen en su debut.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, los discípulos de Francisco Álvarez Cirilo perdieron el primer set, 19-21, pero reaccionaron con victorias en el segundo y tercero, 21-18 y 15-13.

Las estadísticas colectivas oficiales reflejaron mejores resultados en el ataque, 36 puntos por 29, cayeron en el segundo (9-10), igualaron en el servicio (2-2) y entregaron tres tantos más por errores propios (11-8).

Individualmente sobresalió Alayo, máximo anotador del encuentro con 34 puntos, 23 en el ataque, nueve en el bloqueo y dos en el servicio, seguido por Mol (29/18-10-1).

Díaz concluyó con 13 (13-0-0) y Berntsen terminó con 12 (11-0-1).

Recientemente, los cubanos quedaron en el quinto lugar en la final del Campeonato de Rusia de Voleibol de Playa 2025, con sede en la ciudad de Anapa.

Díaz y Alayo, integrantes de la principal pareja de la mayor de las Antillas y olímpicos en París 2024, participaron en seis etapas del exigente certamen ruso en calidad de invitados.

Los pupilos de Álvarez Cutiño llegaron a Anapa luego de ganar la medallas de oro en la Copa Victoria, con escenario en Minsk, capital de Bielorrusia, que comparte la organización del certamen con Rusia.

El botín de los cubanos en el evento del gigante euroasiático fue de tres medallas de oro (Abierto de Moscú y de Bernaul, y en la fase en Isla de Sajalín), plata en la Copa Rusia y bronce en la etapa con sede en Nopvy Urengoy.

Este año el principal objetivo de los olímpicos de la Ciudad Luz es el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, previsto para efectuarse del 14 al 23 de noviembre, y para el que están clasificados por el ranking del orbe.

