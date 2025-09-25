Presidente del Parlamento de Cuba realizará visita oficial a Vietnam

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba, Esteban Lazo, realizará una visita oficial a Vietnam, donde copresidirá la II Reunión del Comité de Cooperación Interparlamentaria, anunció hoy la Cancillería local. Durante su estancia aquí, del 30 de septiembre al 5 de octubre próximo, Lazo sostendrá conversaciones con su homólogo Tran Thanh Man, se reunirá con dirigentes de alto nivel de Vietnam y desarrollará otras importantes actividades, precisó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pham Thu Hang.
Los dos Parlamentos, que mantienen relaciones de amistad y colaboración estrecha y sustantiva, establecieron en abril de 2023 el Comité de Cooperación Interparlamentaria, cuya primera reunión se celebró en La Habana en septiembre del pasado año, puntualizó.
Además, señaló, ambos órganos legislativos llevan a cabo múltiples actividades de intercambio de información y experiencias en la elaboración y perfeccionamiento de instituciones y políticas, así como de delegaciones, y coordinan y se respaldan mutuamente en organizaciones internacionales y foros multilaterales.
Thu Hang subrayó que “las relaciones tradicionales de amistad especial entre Vietnam y Cuba, así como la cooperación integral bilateral, se han consolidado y desarrollado de manera amplia en múltiples ámbitos”, y son frecuentes los contactos de alto nivel.
En ese sentido destacó la visita de Estado a Cuba realizada en septiembre de 2024 por el secretario general del Partido Comunista (PCV) y presidente de Vietnam, To Lam, la cual marcó un hito histórico en los vínculos bilaterales.
Recientemente, recordó, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista (PCC) y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realizó una visita oficial a Vietnam y participó en la celebración del 80 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).
En el marco del “Año de la Amistad Vietnam – Cuba 2025” la cooperación bilateral en todos los ámbitos cobró impulso, especialmente en política-diplomacia, defensa, seguridad, agricultura, energía y biotecnología, añadió.
Ambas partes, dijo, han llevado a cabo de manera regular y efectiva diversos mecanismos de consulta y cooperación, tales como el Seminario Teórico entre ambos Partidos, el Comité Intergubernamental, el Foro Interparlamentario Vietnam – Cuba y las consultas políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores.