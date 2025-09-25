Salud en Gaza al borde del colapso por falta de combustible y ataques

El Ministerio de Salud en la Franja de Gaza denunció hoy la crisis en el sector por la agresión israelí y advirtió sobre el cierre inminente de los hospitales, debido a la falta de combustible para sus generadores.

En declaraciones a la televisora qatarí Al Jazeera, el director general de esa cartera, Munir al-Barash, afirmó que la situación en esas instalaciones es la peor de su historia tras dos años de guerra.

Los pacientes morirán en cuestión de horas debido al cierre de los centros de salud, advirtió.

Como ejemplo citó el caso del Hospital Al-Shifa, el más grande de la Franja, que ya dejó de funcionar.

Por su parte, el Ministerio de Salud del territorio afirmó que el retraso en la entrada de combustible amenaza con paralizar los generadores de los hospitales e interrumpir los servicios.

Esos centros podrían cerrar completamente en unos días debido al agotamiento del diésel necesario para generar electricidad, recalcó.

Mientras, el Centro de Derechos Humanos de Gaza afirmó que los ataques sistemáticos israelíes contra las instalaciones de salud en la ciudad de Gaza constituyen un patrón consistente destinado a desmantelar completamente el sector.

Alertó que el Hospital Al-Quds, ubicado en el barrio de Tal al-Hawa, está bajo un férreo asedio de los militares israelíes, quienes impiden la entrada y salida de pacientes y personal médico.

El Hospital de Rehabilitación Hamad, el Hospital Infantil Al-Rantisi y el Hospital Oftalmológico quedaron fuera de servicio por los bombardeos y el bloqueo del Ejército, criticó.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó ayer los ataques israelíes contra esos centros en la ciudad de Gaza, blanco de una gran ofensiva terrestre.

La creciente violencia cerca de el Al-Rantisi y el Oftalmológico provocó que ambos detuvieran sus operaciones, lo cual obligó a los pacientes y al personal a huir por seguridad, cuestionó el funcionario en su cuenta en X.

Ismail al-Thawabta, jefe de la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, denunció esta semana que los militares israelíes asesinaron a más de mil 670 profesionales del sector de la salud en los últimos dos años de guerra en ese territorio palestino.

“Atacar al personal médico y sus familias es una flagrante violación del principio de neutralidad médica y la protección del personal sanitario”, subrayó.

