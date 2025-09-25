Consejo de Estado examina implementación del Programa de Gobierno

Fotos: Tony Hernández Mena

Escrito por: Enrique Moreno Gimeranez

Sobre las acciones desarrolladas desde el último Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular hasta la fecha, como parte de la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, informó este miércoles el primer ministro Manuel Marrero Cruz en la sesión del Consejo de Estado; encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández.

En la última etapa de trabajo se precisó el alcance de los 10 objetivos generales y se actualizó el cronograma de implementación de los objetivos específicos y las acciones para los meses de septiembre a diciembre, refirió el Jefe de Gobierno cubano. Entre ellas, mencionó que fueron aprobados el modelo global y las directivas para la elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026, y se ha avanzado en el proceso de actualización y certificación de las estrategias de desarrollo municipales; al tiempo que refirió que se realizarán reuniones con todos los consejos provinciales durante los meses de octubre y noviembre para chequear su implementación.

A su vez, Marrero Cruz destacó que se concluyó la propuesta actualizada del Programa de Gobierno, incluida la versión pública; en cumplimiento de las sugerencias efectuadas en el debate de este tema en la sesión del mes de julio del Parlamento cubano. Respecto a las más de 70 propuestas recibidas por parte de las diputadas y diputados en la pasada sesión de la Asamblea Nacional, como parte del debate de la evaluación del cumplimiento e impacto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, señaló que todas han sido oportunamente valoradas y está previsto organizar una reunión de intercambio con estos diputados, de conjunto con la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos; con vistas a continuar fortaleciendo, con el aporte colectivo, este importante programa.

Posteriormente, los miembros del Consejo de Estado analizaron el cumplimiento de las medidas derivadas del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria y de la Ley de Pesca. El ministro del sector, Alberto López Díaz, informó que –tras este proceso– fueron realizadas 12 recomendaciones al organismo, de las cuales emanaron 71 medidas identificadas por las diferentes estructuras subordinadas y adscritas al ministerio; así como detalló las acciones ejecutadas como parte de la implementación de la legislación pesquera.

En tanto; Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria del legislativo cubano, compartió las acciones de las comisiones parlamentarias vinculadas a este tema, entre las cuales sobresalen un control parcial a la marcha de la implementación por el organismo del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía sobre los impactos que se alcanzan en el cumplimiento de los principales indicadores del sector y una audiencia pública sobre el estado de implementación de la Ley de Pesca; entre otras comprobaciones sistemáticas en visitas parlamentarias y recorridos por diferentes territorios y entidades.

En la sesión ordinaria del Consejo de Estado se aprobó el decreto ley «Reglamento de la Ley 170 del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de Cuba». El titular del Ministerio de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, explicó que esta propuesta establece las regulaciones que complementan la referida disposición normativa en lo que respecta a su organización, las denominaciones, características de cada título honorífico o condecoración, facultades de sus autoridades, entre otros aspectos.

Por último, los integrantes de este órgano evaluaron el estado de publicación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX y X legislaturas, y sus disposiciones complementarias; y chequearon los acuerdos adoptados por el Consejo de Estado en sus reuniones previas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.